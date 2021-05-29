Данилов высказался о возможном вводе российских войск в Беларусь: "для нас это вызов"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия делает все возможное для поглощения Беларуси, и Москве выгодна политическая изоляция на международной арене, в которую Александр Лукашенко вводит страну после скандала с посадкой самолета Ryanair для задержания оппозиционера .

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

По его словам, Кремль имеет непосредственное отношение к этой спецоперации, так как заинтересован в ситуации, которая разворачивается вокруг Беларуси - в этом убеждены эксперты СНБО.

Данилов также обратил внимание на вероятные риски для Украины, если РФ реализует этот сценарий.

Секретаря СНБО заявил, что возможная переброска российских войск на территорию Беларуси станет для Украины серьезным вызовом.

Так, страна будет вынуждена пристальнее следить еще за 1084 километрами украино-беларусской границы.

"Если российские войска зайдут на территорию Беларуси - они и так дружественные государства - если там будет присутствие российской армии, это 1084 километров дополнительной границы. Для нас это вызов", - сказал Данилов.

Он добавил, что все это будет происходить с учетом ситуации, происходящей на оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Россия из-за Украины может потерять некоторые регионы.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Виталий Кличко прокомментировал слова Владимира Зеленского об их взаимоотношениях и обыски в структурах Киевской городской государственной администрации.



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