Данилов высказался о потопе в Крыму и нарвался на критику (видео)

Комментарий в ролике прозвучал на 17 минуте 27 секунде.

Данилов напомним, что жители аннексированного полуострова длительное время испытывают проблемы нехватки воды, и постоянно ее просят. При этом чиновник отметил, что сейчас в Крыму из-за мощных ливневых дождей, которые шли в последние дни, воды получили даже больше, чем хотели.

"Знаете, что Крымский полуостров очень много времени просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая вот... скажем так - Господь Бог дал Крыму слишком много воды сразу", - сказал секретарь СНБО.

Видео: Данилов прокомментировал потопы в оккупированном Крыму из-за проливных дождей

Нужно отметить, что подобный комментарий о природном бедствии оценили не все. В сети некоторые озвучили убеждение, что сарказм в таких ситуациях не уместен.