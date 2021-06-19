Данілов висловився про потоп у Криму і нарвався на критику (відео)

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Данілов нагадав, що жителі анексованого півострова тривалий час відчувають проблеми нестачі води, і постійно її просять. При цьому чиновник зазначив, що зараз в Криму через потужні зливові дощі, які йшли в останні дні, води отримали навіть більше, ніж хотіли.

"Знаєте, що Кримський півострів дуже багато часу просив води, і там стільки сьогодні води, що вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на жаль, сталася така ось... скажімо так - Господь Бог дав Криму занадто багато води відразу", - сказав секретар РНБО.

Відео: Данілов прокоментував потопи в окупованому Криму через проливні дощі

Потрібно зауважити, що подібний коментар про природне лихо оцінили не всі. У мережі деякі озвучили переконання, що сарказм в таких ситуаціях не доречний.