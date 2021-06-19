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Более 600 эвакуированных, пропавший без вести и погибший: что происходит в затопленной Ялте

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Суббота 19 июня 2021 10:51
Более 600 эвакуированных, пропавший без вести и погибший: что происходит в затопленной Ялте Фото: в Ялте из-за потопа пострадали 18 человек (facebook.com/pavlenkojp)
Автор: РБК-Украина

В оккупированной Ялте в результате потопа пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.

Об этом сообщила в Facebook "глава" так называемой "администрации" оккупированной Ялты Янина Павленко.

По ее данным, вследствие ЧС получили травмы 18 человек.

"Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт Краснокаменка) одна женщина пропала без вести - ведутся поиски", - говорится в сообщении.

Кроме того, эвакуировано 608 человек (50 несовершеннолетних).

В результате осложнения погоды, подтоплен 101 дом, откачана вода из 43.

"Обесточено 7211 абонентов Отключено от газоснабжения: 235 абонента. Подача воды во всем городском округе приостановлена. С ночи организована раздача питьевой воды", - сообщила Павленко.

Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди.

Отметим, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.

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