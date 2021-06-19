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Данилов высказался о потопе в Крыму и нарвался на критику (видео)

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Суббота 19 июня 2021 11:42
Данилов высказался о потопе в Крыму и нарвался на критику (видео) Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о серьезном потопе в Ялте и Керчи в оккупированном Россией Крыму, где в результате наводнения уже погиб человек, назвав такие обильные осадки своего рода "небесным ответом" на мольбы крымчан о воде.

Об этом Данилов заявил на брифинге по результатам заседания СНБО, видео которого опубликовано на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Комментарий в ролике прозвучал на 17 минуте 27 секунде.

Данилов напомним, что жители аннексированного полуострова длительное время испытывают проблемы нехватки воды, и постоянно ее просят. При этом чиновник отметил, что сейчас в Крыму из-за мощных ливневых дождей, которые шли в последние дни, воды получили даже больше, чем хотели.

"Знаете, что Крымский полуостров очень много времени просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая вот... скажем так - Господь Бог дал Крыму слишком много воды сразу", - сказал секретарь СНБО.

Видео: Данилов прокомментировал потопы в оккупированном Крыму из-за проливных дождей

Нужно отметить, что подобный комментарий о природном бедствии оценили не все. В сети некоторые озвучили убеждение, что сарказм в таких ситуациях не уместен.

  • А почему Карпаты лысеют?
  • Ну... жестковато вышло
  • Реинтеграция - это не только о территориях, а о людях в первую очередь. Такой подход официальных лиц очень способствует.
  • Днепр, кстати, тоже залило порядком. И не только.
  • В любой ситуации надо оставаться - человеком.
  • Просто сама природа уже говорит, что рэфия это зло. А людей, да, жаль.

Данилов высказался о потопе в Крыму и нарвался на критику (видео)

Ранее сообщалось, что в оккупированной Ялте в результате потопа пострадали 18 человек, и известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести, также было эвакуировано 608 человек.

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Крым наводнение ливень Алексей Данилов
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