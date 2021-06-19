Данілов висловився про потоп у Криму і нарвався на критику (відео)

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов висловився про серйозний потоп у Ялті та Керчі в окупованому Росією Криму, де в результаті повені вже загинула людина, назвавши такі рясні опади свого роду "небесною відповіддю" на благання кримчан про воду.

Про це Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання РНБО, відео якого опубліковано на Facebook -сторінці Офісу президента України.

Коментар у ролику пролунав на 17 хвилині 27 секунді.

Данілов нагадав, що жителі анексованого півострова тривалий час відчувають проблеми нестачі води, і постійно її просять. При цьому чиновник зазначив, що зараз в Криму через потужні зливові дощі, які йшли в останні дні, води отримали навіть більше, ніж хотіли.

"Знаєте, що Кримський півострів дуже багато часу просив води, і там стільки сьогодні води, що вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на жаль, сталася така ось... скажімо так - Господь Бог дав Криму занадто багато води відразу", - сказав секретар РНБО.

Відео: Данілов прокоментував потопи в окупованому Криму через проливні дощі

Потрібно зауважити, що подібний коментар про природне лихо оцінили не всі. У мережі деякі озвучили переконання, що сарказм в таких ситуаціях не доречний.