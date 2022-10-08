UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данілов привітав Путіна з ювілеєм: промовисте відео

Фото: Данілов іронічно привітав Путіна з ювілеєм (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Секретар РНБО Олексій Данілов привітав диктатора Володимира Путіна з днем народження, який був у глави Кремля 7 жовтня.

Політичний діяч опублікував у своєму Twitter промовисте відео.

Що опублікував у ролику Данілов

На опублікованому ролику показаний Керченський міст, що горить.

Як відомо, вранці 8 жовтня на ньому стався вибух такої потужності, що рух автомобілів ним перекритий, а люди перебувають у паніці. Таким чином Данілов натякає, що ЗСУ подарували главі Росії чудовий подарунок до дня народження.

Також на відео знята відома американська актриса Мерилін Монро, яка співає свою відому композицію, присвячену Джону Кеннеді "Happy Birthday. Mr.President".

У російських ЗМІ повідомляють, що рух Кримським мостом неможливий до 31 жовтня.

До речі, на його будівництво Путін витратив 4 мільярди доларів.

Як ми раніше писали, з'явилося відео із можливим моментом вибуху на Керченському мосту.

У Росії заявили, що на Кримському мості стався підрив вантажного автомобіля . Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи до РФ звинуватили "українських вандалів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Крымский мост