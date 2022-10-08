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Данилов поздравил Путина с юбилеем: красноречивое видео

Фото: Данилов иронично поздравил Путина с юбилеем (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Секретарь СНБО Алексей Данилов поздравил диктатора Владимира Путина с днем рождения, который был у главы Кремля 7 октября.

Политический деятель опубликовал в своем Twitter красноречивое видео.

Что опубликовал в ролике Данилов

На опубликованном ролике показан горящий Керченский мост.

Как известно, утром 8 октября на нем произошел взрыв такой мощности, что движение автомобилей по нему перекрыто, а люди находятся в панике. Таким образом Данилов намекает, что ВСУ преподнесли главе России великолепный подарок ко дню рождения.

Также на видео запечатлена известная американская актриса Мэрилин Монро, которая поет свою известную композицию, посвященную Джону Кеннеди "Happy Birthday. Mr.President".

В российских СМИ сообщают, что движение по Крымскому мосту невозможно до 31 октября.

Кстати, на его строительство Путин потратил 4 миллиарда долларов.

Как мы ранее писали, появилось видео с возможным моментом взрыва на Керченском мосту.

В России заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к вспышке семи топливных цистерн железнодорожного состава. В повреждении переправы в РФ обвинили "украинских вандалов".

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Крымский мост