Данило Лозан прокоментував першу перемогу на гран-прі WBC: “Я мріяв про такий рівень”

"Мені попався сильний та досвідчений суперник. Тому очевидно, що було важко боксувати і як ви бачите, бій пройшов усю дистанцію. Мені доводилося працювати активніше, можна сказати, що на "підвищеній передачі". Але, враження від поєдинку супер, я мріяв про такий рівень і запевняю, що це далеко не стеля для нас", - сказав він.

Данило Лозан став першим українцем, якому вдалося вийти в 1/8 фіналу гран-прі WBC, адже 17 квітня Олександр Соломенніков та Ігор Семончук поступилися своїм опонентам та покинули турнір.

Хто такий Данило Лозан

Данило Лозан - український боксер, уродженець Умані, який має значні досягнення як серед аматорів, так і в професійному боксі.​

У жовтні 2024 року Данило став чемпіоном Європи серед спортсменів до 23 років у ваговій категорії до 67 кг. У фіналі він переміг представника Вірменії Харутюна Хакобокхьяна. Крім того, у вересні 2022 року Лозан став чемпіоном світу серед студентів у Туреччині, перемігши у фіналі французького боксера.

У професійному боксі Лозан представляє промоутерську компанію Top Boxing Generation та демонструє відмінні результати. 14 грудня 2024 року він здобув дострокову перемогу над аргентинцем Ронаном Санчесом, нокаутувавши його в 4-му раунді. Зараз професійний рекорд Данила - це 13 перемог (8 достроково) та 0 поразок.