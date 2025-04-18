Даниил Лозан прокомментировал первую победу на гран-при WBC: "Я мечтал о таком уровне"

"Мне попался сильный и опытный соперник. Поэтому очевидно, что было трудно боксировать и как вы видите, бой прошел всю дистанцию. Мне приходилось работать активнее, можно сказать, что на "повышенной передаче". Но, впечатления от поединка супер, я мечтал о таком уровне и уверяю, что это далеко не потолок для нас", - сказал он.

Даниил Лозан стал первым украинцем, которому удалось выйти в 1/8 финала гран-при WBC, ведь 17 апреля Александр Соломенников и Игорь Семончук уступили своим оппонентам и покинули турнир.

Кто такой Даниил Лозан

Даниил Лозан - украинский боксер, уроженец Умани, который имеет значительные достижения как среди любителей, так и в профессиональном боксе.

В октябре 2024 года Даниил стал чемпионом Европы среди спортсменов до 23 лет в весовой категории до 67 кг. В финале он победил представителя Армении Харутюна Хакобокхьяна. Кроме того, в сентябре 2022 года Лозан стал чемпионом мира среди студентов в Турции, победив в финале французского боксера.

В профессиональном боксе Лозан представляет промоутерскую компанию Top Boxing Generation и демонстрирует отличные результаты. 14 декабря 2024 года он одержал досрочную победу над аргентинцем Ронаном Санчесом, нокаутировав его в 4-м раунде. Сейчас профессиональный рекорд Даниила - это 13 побед (8 досрочно) и 0 поражений.