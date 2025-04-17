Гран-прі WBC у Ер-Ріяді: в революційному боксерському турнірі стартують 11 українців
17 квітня в аравійському Ер-Ріяді розпочинається боксерський турнір Grand Prix від Всесвітньої боксерської ради (WBC) та Riyadh Season.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing.
Ця масштабна подія покликана стати майданчиком для молодих бійців, що прагнуть заявити про себе на великій арені.
Про старт нового формату оголосили ще в грудні 2024 року під час конгресу WBC у німецькому Гамбурзі. Ініціаторами стали голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії. Туркі Аль аш-Шейх та президент WBC Маурісіо Сулейман.
Спершу передбачалося, що турнір розпочнеться в лютому й буде обмежений для боксерів віком до 26 років та з досвідом не більше 10 боїв. Однак через складнощі з набором учасників критерії значно пом'якшили, а старт перенесли на квітень.
Формат турніру
У змаганнях братимуть участь 128 боксерів, по 32 у кожній з чотирьох вагових категорій:
- напівлегка (до 57,2 кг)
- перша напівсередня (до 63,5 кг)
- середня (до 72,6 кг)
- надважка (понад 90,7 кг)
Турнірна сітка передбачає початок з 1/16 фіналу. На цій стадії кожна вагова категорія змагатиметься окремого дня – з 17 до 20 квітня.
Календар турніру:
- Квітень – 1/16 фіналу
- Червень – 1/8 фіналу
- Серпень – 1/4 фіналу
- Жовтень – 1/2 фіналу
- Грудень – фінали
У боях буде діяти відкрита суддівська система, а нічиї виключені – кожен поєдинок повинен завершитися перемогою одного з боксерів. Турнір стартує з боїв у 6 раундів, але на пізніх стадіях тривалість зростатиме до 8 та 10.
Що на кону?
Кожен переможець отримає ексклюзивний кубок Хосе Сулеймана (на честь легендарного екс-президента WBC, батька нинішнього очільника організації Маурісіо Сулеймана) та гонорар понад 200 тисяч доларів США. Крім того – потенційний шанс на контракти з великими промоутерськими компаніями.
Цей турнір також тісно пов'язаний із планами Туркі Аль аш-Шейха щодо створення професійної боксерської ліги спільно з Дейною Вайтом, що може відкрити ще більше можливостей для молодих зірок.
Хто виступить від України
Заявки на участь подали 11 українських бійців у всіх чотирьох категоріях. Майже половина з них – п'ятеро – змагатимуться у середній вазі.
Напівлегка вага:
- Олександр Соломенніков (16–0, 8 КО)
- Ігор Семончук (7–0, 6 КО)
Перша напівсередня вага:
- Данило Лозан (12–0, 8 КО)
Середня вага:
- Ліпарит Устян (11–0, 10 КО)
- Дмитро Рибалко (4–0, 2 КО)
- Іштван Гержені (3–0, 0 КО)
- Максим Молодан (7–0, 5 КЗ)
- Петро Фролов (10–1, 4 КО)
Надважка вага:
- Цотне Рогава (10-0, 7 КО)
- Віталій Стальченко (9–0, 6 КО)
- Павло Юськів (6–0, 2 КО)
17 квітня стартують напівлегковики. Олександр Соломенніков боксуватиме з представником Гани Голі Доргбетором (13-0-1, 8 KO). Суперником Ігоря Семончука жереб обрав італійця Мухамета Квамілі (14-0, 7 KO).
Де дивитися
Ексклюзивні трансляції відбуватимуться на платформі британського спортивного стримінгового сервісу DAZN.
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