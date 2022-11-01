UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данилко висловився про переговори з Росією і сказав, що треба робити з Путіним

Колаж РБК-Україна: Андрій Данилко висловився про Володимира Путіна
Автор: Володимир Костирін

Андрій Данилко висловився про відмову влади України від проведення переговорів із путінською Росією, а також озвучив думку про долю керівника Кремля.

Про це співак та шоумен розповів в інтерв'ю у програмі "Скажи Гордєєвій".

Знаменитий артист вважає правильним рішення припинити перемовини з країною-агресором, яка продовжує спроби захопити нові території України.

"Я абсолютно з цим згоден. Які можуть бути переговори? Поверніть все! Я інакше не думаю", - зізнався Данилко.

Зірка наголошує, що під час війни іншого варіанту для України бути не може, окрім перемоги та відновлення територіальної цілісності нашої країни у загальновизнаних державних кордонах.

"Якраз зрозуміло - а як інакше може бути? Звичайно має бути перемога, має повернутися територія до 1991 року, має повернутися Крим", - пояснює артист.

Також Данилко прокоментував свої висловлювання на адресу російського диктатора Володимира Путіна і висловився про роль топ-пропагандистів у повномасштабній військовій агресії та скоєнні солдатами РФ воєнних злочинів в Україні.

"Ось я кажу - "Путін, щоб ти здох", це образка, так? Неприємна образка. Я вигадую на ходу ці образи про Соловйова, про Скабєєву. Але "здох" - це ж певний образ. Мені б дуже хотілося, щоб він (Путін, - Ред.) постав перед судом. Ось мені реально цього дуже хотілося б. Мені хотілося б на це подивитися. Так само як і Скабєєва ця, цей Соловйов, і Кисельов. Тому що вони знають, що вони роблять", - зазначає співак.

Відео: Андрій Данилко висловився про переговори з РФ, Путіна та топ-пропагандистів

Раніше повідомлялося, що Данилко продає унікальний Rolls-Royce, на якому Фредді Мерк'юрі їздив до останніх днів життя. Виручені гроші український артист перерахує на благодійні цілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ДанилкоВерка СердючкаВійна Росії проти України