Данилко висловився про переговори з Росією і сказав, що треба робити з Путіним

Андрій Данилко висловився про відмову влади України від проведення переговорів із путінською Росією, а також озвучив думку про долю керівника Кремля.
Про це співак та шоумен розповів в інтерв'ю у програмі "Скажи Гордєєвій".
Знаменитий артист вважає правильним рішення припинити перемовини з країною-агресором, яка продовжує спроби захопити нові території України.
"Я абсолютно з цим згоден. Які можуть бути переговори? Поверніть все! Я інакше не думаю", - зізнався Данилко.
Зірка наголошує, що під час війни іншого варіанту для України бути не може, окрім перемоги та відновлення територіальної цілісності нашої країни у загальновизнаних державних кордонах.
"Якраз зрозуміло - а як інакше може бути? Звичайно має бути перемога, має повернутися територія до 1991 року, має повернутися Крим", - пояснює артист.
Також Данилко прокоментував свої висловлювання на адресу російського диктатора Володимира Путіна і висловився про роль топ-пропагандистів у повномасштабній військовій агресії та скоєнні солдатами РФ воєнних злочинів в Україні.
"Ось я кажу - "Путін, щоб ти здох", це образка, так? Неприємна образка. Я вигадую на ходу ці образи про Соловйова, про Скабєєву. Але "здох" - це ж певний образ. Мені б дуже хотілося, щоб він (Путін, - Ред.) постав перед судом. Ось мені реально цього дуже хотілося б. Мені хотілося б на це подивитися. Так само як і Скабєєва ця, цей Соловйов, і Кисельов. Тому що вони знають, що вони роблять", - зазначає співак.
Відео: Андрій Данилко висловився про переговори з РФ, Путіна та топ-пропагандистів
Раніше повідомлялося, що Данилко продає унікальний Rolls-Royce, на якому Фредді Мерк'юрі їздив до останніх днів життя. Виручені гроші український артист перерахує на благодійні цілі.