Данилко продає унікальний Rolls-Royce. Стало відомо, куди підуть гроші

Андрій Данилко продає знаменитий Rolls-Royce, який колись належав Фредді Мерк'юрі.
Скільки коштує авто, де його можна купити і куди підуть виручені гроші - читайте в нашому матеріалі нижче.
Данилко виставив на продаж Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску. саме на цій автівці фронтмен культового гурту Queen Фредді Мерк’юрі їздив до останніх днів життя.
Ця машина піде з молотка вже 5 листопада у Лондоні в рамках аукціону Sotheby's.
Ось так виглядає Rolls-Royce сьогодні (фото: rmsothebys.com)
Цікаво, що вперше аукціонний дім не братиме свій відсоток, як це буває зазвичай, а всі 100% коштів, виручених за авто, перерахує на благодійну мету.
За словами всесвітньо відомо артиста, колись він купив цей знаковий автомобіль, щоб подарувати його музею Queen або зробити частиною великої експозиції в Україні.
Але зараз, в складний для нас час, вирішив, що сріблястий автомобіль стане інвестицією в майбутнє країни.
Так, гроші від продажу авто підуть на створення сучасного реабілітаційного центру для дорослих і дітей, які постраждали внаслідок війни.
Він називатиметься Superhumans і розпочне роботу вже на початку 2023 року.
Спеціалізована клініка протезування та реконструкції Superhumans з'явиться у Львівській області.
Створення закладу відбуватиметься шляхом модернізації та переустаткування діючої державної лікарні.
У клініці робитимуть протезування дорослих і дітей, хірургічні операції з реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або обличчя, а також лікуватимуть посттравматичний стресовий розлад.
Про створення Superhumans стало відомо влітку (фото: facebook.com/moz.ukr)
Зауважимо, що для будівництва команда Superhumans залучає підтримку благодійників з усього світу.
Проєкт, окрім Данилка, вже підтримали рок-зірка Стінг та його дружина, кінорежисерка і активістка Труді Стайлер, актор Лієв Шрайбер та інші відомі постаті.
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