Данилко продает уникальный Rolls-Royce. Стало известно, куда пойдут деньги

Андрей Данилко продает знаменитый Rolls-Royce, когда-то принадлежавший Фредди Меркьюри.
Сколько стоит авто, где его можно купить и куда уйдут вырученные деньги - читайте в нашем материале ниже.
Данилко выставил на продажу Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска. Именно на этом авто фронтмен культовой группы Queen Фредди Меркьюри ездил до последних дней жизни.
Эта машина уйдет с молотка уже 5 ноября в Лондоне в рамках аукциона Sotheby's.
Вот так смотрится Rolls-Royce сегодня (фото: rmsothebys.com)
Интересно, что впервые аукционный дом не будет брать свой процент, как это бывает обычно, а все 100% средств, вырученных за автомобиль, перечислит на благотворительные цели.
По словам всемирно известного артиста, когда-то он купил этот знаковый автомобиль, чтобы подарить его музею Queen или сделать частью большой экспозиции в Украине.
Но сейчас, в сложное для нас время, решил, что серебристый автомобиль станет инвестицией в будущее страны.
Так, деньги от продажи авто пойдут на создание современного реабилитационного центра для взрослых и детей, пострадавших в результате войны.
Он будет называться Superhumans и начнет работу уже в начале 2023 года.
Специализированная клиника протезирования и реконструкции Superhumans появится в Львовской области.
Создание заведения будет осуществляться путем модернизации и переоборудования действующей государственной больницы.
В клинике будут делать протезирование взрослых и детей, хирургические операции по реконструкции и восстановлению изуродованных частей тела или лица, а также будут лечить посттравматическое стрессовое расстройство.
О создании Superhumans стало известно летом (фото: facebook.com/moz.ukr)
Примечательно, что для строительства команда Superhumans привлекает поддержку благотворителей со всего мира.
Проект, кроме Данилко, уже поддержали рок-звезда Стинг и его жена, кинорежиссер и активистка Труди Стайлер, актер Лиев Шрайбер и другие известные личности.
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