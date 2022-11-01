Данилко продает уникальный Rolls-Royce. Стало известно, куда пойдут деньги

Чем этот Rolls-Royce уникален

Данилко выставил на продажу Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска. Именно на этом авто фронтмен культовой группы Queen Фредди Меркьюри ездил до последних дней жизни.

Эта машина уйдет с молотка уже 5 ноября в Лондоне в рамках аукциона Sotheby's.

Вот так смотрится Rolls-Royce сегодня (фото: rmsothebys.com)

Интересно, что впервые аукционный дом не будет брать свой процент, как это бывает обычно, а все 100% средств, вырученных за автомобиль, перечислит на благотворительные цели.

Зачем Данилко продает авто

По словам всемирно известного артиста, когда-то он купил этот знаковый автомобиль, чтобы подарить его музею Queen или сделать частью большой экспозиции в Украине.

Но сейчас, в сложное для нас время, решил, что серебристый автомобиль станет инвестицией в будущее страны.

Так, деньги от продажи авто пойдут на создание современного реабилитационного центра для взрослых и детей, пострадавших в результате войны.

Он будет называться Superhumans и начнет работу уже в начале 2023 года.

Что известно о Superhumans

Специализированная клиника протезирования и реконструкции Superhumans появится в Львовской области.

Создание заведения будет осуществляться путем модернизации и переоборудования действующей государственной больницы.

В клинике будут делать протезирование взрослых и детей, хирургические операции по реконструкции и восстановлению изуродованных частей тела или лица, а также будут лечить посттравматическое стрессовое расстройство.

О создании Superhumans стало известно летом (фото: facebook.com/moz.ukr)

Примечательно, что для строительства команда Superhumans привлекает поддержку благотворителей со всего мира.

Проект, кроме Данилко, уже поддержали рок-звезда Стинг и его жена, кинорежиссер и активистка Труди Стайлер, актер Лиев Шрайбер и другие известные личности.