Данилко, Пивоваров та інші зірки вітають Усика з яскравою перемогою над Ф'юрі: "Сльози гордості"

Бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, який вже називають реваншем століття, викликав бурхливу реакцію українців. І нині боксера вітають не лише його фани, а й зірки, серед яких Андрій Данилко, Надя Дорофєєва, Маша Єфросиніна, Володимир Дантес та багато інших.
Що пишуть про Усика співаки, акторки та ведучі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Співак, який виступає в образі Вєрки Сердючки, був лаконічним. Він розмістив фото Усика, додав "переможну" пісню Queen - "We Are The Champions", та залишив емодзі у вигляді серця.
Реакція Данилка на перемогу Усика (скріншот)
Співак, який підтримував Усика на арені, виклав допис та показав, як вітав його після перемоги. Пивоваров відкривав тренування боксера й вражав усіх співом наживо, а також виконав гімн України безпосередньо перед двобоєм.
"Це не просто історична перемога! Це момент, коли весь світ знов промовляє - Україна! Олександр, ти сьогодні єдиний герой всіх стрічок, чемпіон, який всіх єднає у почутті гордості та неймовірної радості! Такі важливі зараз емоції для всього нашого народу! Дякую тобі!" - написала ведуча.
Єфросиніна висловилася про перемогу Усика (скріншот)
"Непереможний козак! Вітаю, легендарний", - написала вона.
Нікітюк привітала Усика з перемогою (скріншот)
Співачка дивилася бій Усика разом зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним. І коли Надя почула, що наш боксер переміг, вона не стримувала емоцій та голосно кричала.
Як Дорофєєва дивилася бій Усика (скріншот)
Акторка привітала Усика та й "репостнула" допис з його фото.
"Сльози гордості за нашого чемпіона! Слава Україні" - написала Хижняк.
Хижняк привітала Усика з перемогою (скріншот)
Реперка лаконічно зазначила, що боксер - "Топ 1".
Альона Савраненко відреагувала на перемогу Усика (скріншот)
"Гордість! Щирі вітання", - написав співак.
Ведуча зазначила, що дивилася бій Усика в потязі. Всі пасажири, розповіла Ребрик, вболівали за боксера.
"Ми українці. І свого не віддамо" - також написала вона.
Ребрик привітала Усика (скріншот)
Ведучий висловився про боксера як в Stories, так і в повноцінному дописі. Решетник зазначив, що пишається Усиком.
Решетник про перемогу Усика (скріншоти)
Українська дзюдоїстка була розчулена кадрами Усика та його дружини, яка підтримує його та завжди поруч з коханим. Білодід зазначила, що боксер та його обраниця - "найкращі".
Білодід висловилася про Усика (скріншот)
Співак був небагатослівним. Він показав, що теж дивився бій Усика, і дав зрозуміти, що дуже радіє за боксера.
Акторка прокинулася в чудовому настрої, адже вже дізналася про перемогу Усика.
Нагадаємо, раніше дружина Усика показала, як він виглядає після бою.
Окрім цього, Усик розчулив промовою після реваншу над Ф'юрі.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки Данилка, Пивоварова, Єфросиніної, Нікітюк, Дорофєєвої, Хижняк, alyona alyona, Зіброва, Ребрик, Решетника, Білодід, Дантеса, Денисенко.