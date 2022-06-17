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Даниэль Салем показал жесткое видео с фронта: ведущий получил контузию

Даниэль Салем получил контузию (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем получил на фронте контузию. Сейчас он защищает Украину в рядах ВСУ от российских захватчиков на южном направлении.

Видео с боевого задания Салем опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах видеоролика видно, что мини-фильм составлен из нескольких фрагментов. Телеведущий показал, как прошел день защитников Украины и боевое задание одной из тактических групп.

Бойцы ВСУ даже в опасных ситуациях на фронте не перестают шутить и все видео с отборным солдатским юмором. И даже ранения они комментируют с шутками.

"Знаете, почему украинцев не сломить? Потому что мы сильны духом!" - говорят украинские защитники.

Даниэль Салем сообщил, что получил контузию и теперь у него будут проблемы со слухом на левом ухе. Еще четыре бойца из его отряда получили легкие ранения. Их готовили к отправке в безопасное место.

"Близко…Люблю тебя, моя Украина! Не устаю тебе это говорить! Воины! Казаки! Братья! Левое ухо вряд ли будет слышать, легкая контузия. А так в строю", - прокомментировал Даниэль Салем.

Также телеведущий показал автомобиль бойцов - в нем не осталось ни одного целого окна.

Осторожно! Видео содержит нецензурную брань и жестокие кадры!

"Данькаааа, и смех и грех… когда уже этих тварей пере**ашать. Сил вам и такого же боевого настроения", - прокомментировала видео Даша Астафьева.

"Даниель Салем, береги себя", - попросила Катерина Осадчая.

Даниэль Салем с первых дней полномасштабного встал на защиту Украины и встал в ряд ВСУ, чтобы прогнать российских оккупантов с нашей земли.

Кстати, ранее мы писали, что Лобода посетила родной Ирпень.

А еще мы рассказывали о том, кто еще из украинских звезд защищает Украину с оружием в руках.

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артистызвезды шоу-бизнесаДаниэль Салем