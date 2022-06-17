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Даніель Салем показав жорстке відео з фронту: ведучий отримав контузію

Даніель Салем отримав контузію (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Український телеведучий і ресторатор Даніель Салем отримав на фронті контузію. Зараз він захищає Україну в лавах ЗСУ від російських загарбників на південному напрямку.

Відео з бойового завдання Салем опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах відеоролика видно, що мініфільм складений з декількох фрагментів. Телеведучий показав, як пройшов день захисників України та бойове завдання однієї з тактичних груп.

Бійці ЗСУ навіть у небезпечних ситуаціях на фронті не перестають жартувати й все відео з добірним солдатським гумором. І навіть поранення вони коментують з жартами.

"Знаєте, чому українців не зламати? Тому що ми сильні духом!" - кажуть українські захисники.

Даніель Салем повідомив, що отримав контузію і тепер у нього будуть проблеми зі слухом на лівому вусі. Ще чотири бійці з його загону отримали легкі поранення. Їх готували до відправки в безпечне місце.

"Близько...Люблю тебе, моя Україно! Не втомлююся тобі це говорити! Воїни! Козаки! Брати! Ліве вухо навряд чи буде чути, легка контузія. А так в строю", - прокоментував Даніель Салем.

Також телеведучий показав автомобіль бійців - в ньому не залишилося жодного цілого вікна.

Обережно! Відео містить нецензурну лайку і жорстокі кадри!

"Данькаааа, і сміх і гріх ... коли вже цих тварюк пере**ашать. Сил вам і такого ж бойового настрою", - прокоментувала відео Даша Астаф'єва.

"Даніель Салем, бережи себе", - попросила Катерина Осадча.

Даніель Салем з перших днів повномасштабного став на захист України та встав до лав ЗСУ, щоб прогнати російських окупантів з нашої землі.

До речі, раніше ми писали, що Лобода відвідала рідний Ірпінь.

А ще ми розповідали про те, хто ще з українських зірок захищає Україну зі зброєю в руках.

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