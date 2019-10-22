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Дамы в леопарде: как не надо носить хищный принт (фото)

STYLERКурьезы    22.10.2019 - 21:54
Дамы в леопарде: как не надо носить хищный принт (фото)
Леопардовый принт не всем к лицу (коллаж РБК-Украина)

Самые нелепые и смешные фото модниц в леопардовых нарядах - в подборке Styler

Леопардовый стиль всегда был популярным как среди звезд, так и среди простых городских (и сельских) тусовщиц. Говорят, что женщина ничего не знает о стиле, если в ее гардеробе нет вещицы, раскрашенной в цвет шкуры этого грациозного котика.

Представители фешн-индустрии то и дело пророчат леопардовому принту статус "модный тренд". И каждый год кошачьи мотивы снова и снова врываются в коллекции одежды сезонов весна-лето, осень-весна и не только.

Но, судя по тем фото, которые Styler для вас собрал, некоторые барышни-модницы были в тренде еще до того, как это стало мейнстримом и, кажется, еще до появления самого слова "фешн".

Правда, выглядят наряды этих "кошечек" очень часто кричащим и даже иногда пошлыми... Впрочем, может, кому-то из вас понравятся эти "дикие" императрицы?

"Императрицы" в леопардовых принтах (фото: соцсети)

Это правда: женщины всех возрастов по всему миру сегодня хотят быть гламурными леди, моделями и просто горячими штучками. Печально лишь, что, к сожалению, некоторые из них не имеют абсолютно никакого понятия про моду. Но зато благодаря этому порой получаются нелепые и забавные фото, которые поднимают настроение. И осенью, и зимой, и весной, и летом - одним словом, в любой сезон.

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