ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дами в леопарді: як не треба носити хижий принт (фото)

STYLERКурйози    22.10.2019 - 21:54
Дами в леопарді: як не треба носити хижий принт (фото)
Леопардовий принт не всім до лиця (колаж РБК-Україна)

Найбезглуздіші і смішні фото модниць в леопардовому вбранні - у добірці Styler

Леопардовий стиль завжди був популярним як серед зірок, так і серед простих міських (і сільських) тусовщиць. Кажуть, що жінка нічого не знає про стиль, якщо в її гардеробі немає штучки, розмальованої у колір шкіри цього граціозного котика.

Представники фешн-індустрії то і діло пророкують малюнку "під леопарда" статус "модний тренд". І кожен рік котячі мотиви знову і знову вриваються в колекції одягу сезону весна-літо, осінь-весна і не тільки.

Але, судячи із тих фото, які Styler для вас зібрав, деякі панянки-модниці були в тренді ще до того, як це стало мейнстрімом і, здається, ще до появи самого слова "фешн".

Правда, виглядають вбрання цих "кішечок" дуже часто кричущим і навіть іноді вульгарними... Втім, може, комусь із вас сподобаються ці "дикі" імператриці?

"Імператриці" в леопардових принтах (фото: соцмережі)

Це правда: жінки різного віку по всьому світу сьогодні хочуть бути гламурними леді, моделями і просто гарячими штучками. Сумно лише, що, на жаль, деякі з них не мають абсолютно ніякого поняття про моду. Але зате завдяки цьому деколи виходять безглузді і смішні фото, які піднімають настрій. І восени, і взимку, і навесні, і влітку - одним словом, в будь-який сезон.

Хтось психанув: мережу підірвало фото після 1 вересня Подружка Ді Капріо відпочила у Кропивницькому: вражаючі фото
Новини України гуморфото
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся