Если вам дали 1000-гривневую купюру - не спешите класть ее в кошелек. В НБУ рассказали - почему

Итак. Эксперты советуют: перед тем, как положить 500- или 1000-гривневую купюру к кошельку, поднесите банкноту к свету и попытайтесь разглядеть на ней водяные знаки.

Это не только один из самых известных способов защиты банкнот, но и один из самых древних (впервые технология изготовления водяных знаков появилась в Болонье еще в 1282-1283 годах).

Водяные знаки формируются еще в начале создания банкноты во время изготовления банкнотной бумаги. Когда мыльную на ощупь целлюлозу накручивают на барабанах, которые с помощью давления превращают ее в плотную бумагу, благодаря специальному рельефу на поверхности валиков создаются водяные знаки.

На банкнотах гривны разных номиналов водяные знаки повторяют основной рисунок - портретное изображенных выдающихся фигур нашей истории на лицевой стороне.

Водяные знаки на украинских деньгах - многотоновые.

Светлый элемент водяного знака - это изображение цифрового обозначения номинала, которое размещено горизонтально в правой нижней части, возле портрета.

Как отличается фальшивка от оригинала?

Хотя водяной знак довольно древний способ защиты денег, он не теряет своего значения.

Когда в 2006 и 2015 годах появились подделки банкнот номиналом 500 грн, то разница между настоящими и поддельными деньгами была заметна и в водяных знаках.

В частности, на банкноте 2006 года злоумышленники попытались светлый элемент водяного знака имитировать тиснением бумаги, а портрет Григория Сковороды воспроизвести печатью на обратной стороне банкноты краской белого цвета. В то время, как на настоящей банкноте водяные знаки - многотоновые.

На подделке 2015 года мошенники пытались воспроизвести водяной знак с помощью струйного принтера.

Евро тоже подделывают

Водяные знаки имеют важное значение в защите банкнот от подделки.

Например, вторая серия банкнот евро посвящена героине древнегреческой мифологии, дочери финикийского царя - Европе. Водяные знаки на банкнотах евро выполнены в виде ее изображения.

В процессе работы над новым дизайном евро Европейский центральный банк работал с нейробиологом Стэнфордского университета Дэвидом Иглманом. Исследователь порекомендовал сосредоточиться на элементах защиты, которые способен заметить человеческий глаз.

До этого большинство фальшивых евробанкнот было обнаружено только банковским персоналом, в повседневной жизни люди не слишком обращали внимание на подлинность денег в своих кошельках.

По мнению Иглмана, человеческий мозг лучше воспринимает водяной знак в виде лица, а не архитектурных сооружений.