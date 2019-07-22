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Дала мне еще один шанс: козак Гаврилюк ищет работу, чтобы его не бросила жена

STYLERЖизнь    22.07.2019 - 19:43
Дала мне еще один шанс: козак Гаврилюк ищет работу, чтобы его не бросила жена
Козак Гаврилюк не прошел в Раду и нашел новую работу (фото: коллаж РБК-Украина)

Гаврилюк рассказал о том, чем будет заниматься после своей политической карьеры

Козак Гаврилюк не прошел в Верховную Раду и теперь будет искать новую работу. Его жена сжалилась над ним и дала еще один шанс. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Михаил Гаврилюк, который более известен, как козак Гаврилюк, в шутливой форме рассказал, что хотел бы успокоить всех тех, кто переживает, где теперь он найдет работу, и что его молодая жена должна его бросить.

Гаврилюк отметил, что всю свою жизнь он работает, и с 14 лет помогал родителям содержать их большую семью, поэтому он не пропадет.

"Жена смилостивилась и дала мне еще один шанс найти работу, поэтому развод также отменяется", - отметил депутат, член партии "Народный фронт".

Он также отметил, что человеческая поддержка - одно из самых переменчивых явлений в мире. Но для него самое важное то, что у него есть поддержка родных людей.

Дала мне еще один шанс: козак Гаврилюк ищет работу, чтобы его не бросила жена

Козак Гаврилюк (фото: facebook.com/Михайло Гаврилюк)

"За эти 5 лет я прошел путь от обычного гражданина-строителя до известного участника революции - и к виновнику всех бед украинского народа во главе с преступной властью, которая пришла на крови. Большой скачок, согласитесь", - написал Гаврилюк.

Он также рассказал, чем будет заниматься сейчас. По его словам, он будет отдыхать от тонны грязи, которая лилась на него и от напряженного графика.

Стоит отметить, что по данным ЦИК, на внеочередных выборах в Раду по 95 округу (Ирпень, Киевская область) козак Гаврилюк набрал 0,56% и не попадает в новый парламент.

Тем не менее пользователи сети поддержали Гаврилюка.

  • Все, что не делается к лучшему. Раз так распорядилась судьба - так лучше. Есть время разбрасывать и время собирать камни. Удачи;
  • Михаил, вы один из лучших! А украинофобы - пусть боятся, потому что мы их вынесем на помойку снова - уже окончательно;
  • Спасибо за ваш вклад, Михаил! Вы настоящий украинец!
  • Все будет хорошо. Зато мы знаем, кто есть кто;
  • Удачи;
  • Искренне желаю вам успехов и удачи в дальнейшем, больших свершений и неизменчивой удачи! Пусть вам всегда сопутствует удача, а Бог и Ангел-Хранитель оберегают вас и вашу семью!

Дала мне еще один шанс: козак Гаврилюк ищет работу, чтобы его не бросила жена

Скриншот с Facebook

Напомним, что звезды украинского шоу-бизнеса прошли в Раду от партии "Слуга народа".

Ранее сообщалось о том, что астролог насторожил прогнозом, кто станет премьером и какой будет коалиция.

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