Дала мне еще один шанс: козак Гаврилюк ищет работу, чтобы его не бросила жена

Гаврилюк рассказал о том, чем будет заниматься после своей политической карьеры
Козак Гаврилюк не прошел в Верховную Раду и теперь будет искать новую работу. Его жена сжалилась над ним и дала еще один шанс. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Михаил Гаврилюк, который более известен, как козак Гаврилюк, в шутливой форме рассказал, что хотел бы успокоить всех тех, кто переживает, где теперь он найдет работу, и что его молодая жена должна его бросить.
Гаврилюк отметил, что всю свою жизнь он работает, и с 14 лет помогал родителям содержать их большую семью, поэтому он не пропадет.
"Жена смилостивилась и дала мне еще один шанс найти работу, поэтому развод также отменяется", - отметил депутат, член партии "Народный фронт".
Он также отметил, что человеческая поддержка - одно из самых переменчивых явлений в мире. Но для него самое важное то, что у него есть поддержка родных людей.
Козак Гаврилюк (фото: facebook.com/Михайло Гаврилюк)
"За эти 5 лет я прошел путь от обычного гражданина-строителя до известного участника революции - и к виновнику всех бед украинского народа во главе с преступной властью, которая пришла на крови. Большой скачок, согласитесь", - написал Гаврилюк.
Он также рассказал, чем будет заниматься сейчас. По его словам, он будет отдыхать от тонны грязи, которая лилась на него и от напряженного графика.
Стоит отметить, что по данным ЦИК, на внеочередных выборах в Раду по 95 округу (Ирпень, Киевская область) козак Гаврилюк набрал 0,56% и не попадает в новый парламент.
Тем не менее пользователи сети поддержали Гаврилюка.
Скриншот с Facebook
Напомним, что звезды украинского шоу-бизнеса прошли в Раду от партии "Слуга народа".
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