Дала мені ще один шанс: козак Гаврилюк шукає роботу, щоб його не покинула дружина

Гаврилюк розповів про те, чим буде займатися після своєї політичної кар'єри
Козак Гаврилюк не пройшов у Верховну Раду і тепер буде шукати нову роботу. Його дружина зглянулася над ним і дала ще один шанс. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.
Михайло Гаврилюк, який більш відомий, як козак Гаврилюк, в жартівливій формі розповів, що хотів би заспокоїти всіх тих, хто переживає, де тепер він знайде роботу, і що його молода дружина повинна кинути.
Гаврилюк зазначив, що все своє життя він працює, і з 14 років допомагав батькам утримувати велику родину, тому він не пропаде.
"Дружина змилостивилася і дала мені ще один шанс знайти роботу, тому розлучення також скасовується", - зазначив депутат, член партії "Народний фронт".
Він також зазначив, що людська підтримка - одне з найбільш мінливих явищ у світі. Але для нього найважливіше те, що у нього є підтримка рідних людей.
Козак Гаврилюк (фото: facebook.com/Михайло Гаврилюк)
"За ці 5 років я пройшов шлях від звичайного громадянина-будівельника до відомого учасника революції - і до винуватця всіх бід українського народу на чолі з злочинною владою, яка прийшла на крові. Великий стрибок, погодьтеся", - написав Гаврилюк.
Він також розповів, чим буде займатися зараз. За його словами, він буде відпочивати від тонни бруду, який лився на нього і від напруженого графіка.
Варто зазначити, що за даними ЦВК, на позачергових виборах у Раду по 95 окрузі (Ірпінь, Київська область) козак Гаврилюк набрав 0,56% і не потрапляє в новий парламент.
Тим не менш користувачі мережі підтримали Гаврилюка.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що зірки українського шоу-бізнесу пройшли в Раду від партії "Слуга народу".
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