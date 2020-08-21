Яд опасен для окружающих: у Навального рассказали, чем могли отравить оппозиционера

В организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружен очень опасный яд. Это вещество может быть опасным не только для здоровья Навального, но и для всех окружающих.

Полиция обнаружила в организме Алексея Навального очень опасный яд, который может быть опасным для окружающих. Такое заявление в Twitter сделала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"Иван Жданов (Директор Фонда борьбы с коррупцией, проекта Навального) вышел к прессе и рассказал, что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих", - написала Ярмыш.

Какое именно это было вещество, представитель транспортной полиции отказался называть.

"Какое вещество? Он говорит: Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество несет угрозу не только жизни Алексея, но и для окружающих. Все вокруг должны находиться в костюмах химзащиты", - процитировала слова сотрудника полиции Ярмыш.

В больнице не комментируют заявление представителя транспортной полиции и утверждают, что исследования еще продолжаются.

"Вы знаете, я руководствуюсь в своей работе официальными документами, и те официальные документы, которые ко мне пришли из нашей лаборатории, тот спектр веществ, который аппарат уже проверил, все отрицательные. Однако они еще продолжаются, будут проходить еще в течение двух недель", - сказал главный врач больницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Франция и Германия предложили свою помощь в лечении Навальному.

А также мы рассказывали о том, что российские врачи не разрешили пока транспортировать Алексея Навального в другую больницу.