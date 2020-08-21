Речовина небезпечна для оточення: у Навального розповіли, чим могли отруїти опозиціонера

В організмі російського опозиціонера Олексія Навального виявлено дуже небезпечну отруту. Ця речовина може бути небезпечною не тільки для здоров'я Навального, але і для всіх навколишніх.

Поліція виявила в організмі Олексія Навального дуже небезпечну отруту, яка може бути небезпечним для оточення. Таку заяву в Twitter зробила прессекретар опозиціонера Кіра Ярмиш.

"Іван Жданов (Директор Фонду боротьби з корупцією, проєкту Навального) вийшов до преси та розповів, що співробітник поліції в лікарні повідомив, що в організмі Олексія виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, але і для оточення", - написала Ярмиш.

Яке саме це було речовина, представник транспортної поліції відмовився називати.

"Яка речовина? Він каже: Це таємниця слідства, ми не можемо сказати, але це речовина смертельно небезпечно. Це речовина несе загрозу не тільки життя Олексія, але і для оточення. Всі навколо повинні знаходитися в костюмах хімзахисту", - процитувала слова співробітника поліції Ярмиш.

В лікарні не коментують заяву представника транспортної поліції та стверджують, що дослідження ще тривають.

"Ви знаєте, я керуюся у своїй роботі офіційними документами, і ті офіційні документи, які до мене прийшли з нашої лабораторії, той спектр речовин, що апарат уже перевірив, все негативні. Однак вони ще тривають, будуть проходити ще протягом двох тижнів", - сказав головний лікар лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Франція і Німеччина запропонували свою допомогу в лікуванні Навальному.

А також ми розповідали про те, що російські лікарі не дозволили поки транспортувати Олексія Навального в іншу лікарню.