Названо точну кількість овочів і фруктів, які ми маємо їсти щодня

Скільки порцій фруктів і овочів ми повинні їсти? Ми віримо в переваги дієти, насиченої фруктами та овочами, а також іншими цільними продуктами з високою поживною цінністю, але звідки взялося це правило?

Точну кількість овочів та фруктів на кожний день, називає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Good Food.

Чому ми повинні їсти 5 порцій рослинності на день?

Це одна з найвідоміших дієтичних порад. Харчування "п’ять разів на день" – це кампанія, яка заохочує людей їсти принаймні п’ять порцій фруктів і овочів щодня.

Її було започатковано у відповідь на рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) споживати щонайменше 400 г фруктів і овочів (за винятком крохмалистих) на день, щоб знизити ризик серйозних проблем зі здоров’ям.

Число п’ять було вибрано, тому що воно вважалося водночас досяжною метою та числом, яке запам’ятовується.

Численні дослідження підтверджують переваги вживання фруктів і овочів, зокрема допомагають зменшити ризик серцевих захворювань, інсульту, деяких видів раку, діабету та ожиріння. Це пояснюється тим, що фрукти та овочі є основним джерелом кількох поживних речовин, які тісно пов’язані з боротьбою з хворобами.

Скільки порцій фруктів і овочів найкраще?

Протягом багатьох років з’являлися нові докази, зокрема дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL), які свідчать про те, що люди, які їдять сім або більше порцій фруктів і овочів, можуть жити довше.

Було також випробування SMILE, новаторське дослідження впливу дієти на настрій. Воно повідомляло про покращення при харчуванні середземноморської дієти, яка включала три порції фруктів і шість овочів щодня.

З’являється все більше доказів того, що ціль "п’ять порцій на день» залишається актуальною, хоча ми, ймовірно, отримаємо користь від більшої кількості, тому нам слід прагнути до семи-десяти порцій на день.

Скільки рослинної їжі ми повинні їсти на тиждень?

Нещодавно American Gut Project запропонував нам прагнути до 30 різних продуктів рослинного походження на тиждень (у середньому 4,2 на день). Вони показали, що ті, хто досяг цього, мали більш різноманітну популяцію кишкових бактерій, ніж ті, хто споживав менше 10 рослинних продуктів на тиждень, що, як вважають, покращує загальний стан здоров’я.

Ви будете раді почути, що цифра охоплює не тільки фрукти та овочі, дозволяючи вам рахувати цільнозернові продукти, горіхи, насіння, трави та спеції у вашому щотижневому підрахунку.

Що краще 5 на день чи 30 рослин на тиждень?

Незалежно від того, чи прагнете ви споживати 5 продуктів на день або 30 продуктів рослинного походження на тиждень, споживання великої кількості рослинної їжі різних кольорів і різновидів пов’язано з оздоровленням травної системи та, у свою чергу, з рядом інших переваг для здоров’я.