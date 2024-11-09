Свежие, сушеные или замороженные? Какие фрукты лучше не есть осенью и зимой

Фрукты, как и овощи, являются основой здорового и сбалансированного питания. Они богаты витаминами и другими необходимыми питательными веществами. Легко доступны летом и осенью, но зимой они могут являться проблемой.

Какие фрукты лучше есть зимой и поздней осенью, чтобы обеспечить необходимое количество питательных веществ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что нужно знать о потреблении фруктов

Диета, богатая овощами и фруктами, помогает снизить риск многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и раковые.

Поэтому не стоит недооценивать роль, которую играют фрукты в нашем рационе, и позаботиться о том, чтобы вне зависимости от времени года в нашем ежедневном меню входило хотя бы две порции фруктов.

Лучше всего покупать фрукты местные и в сезон, чтобы убедиться, что они свежие и питательные. Но зимой это нелегко, поэтому лучше выбирать продукты, которые кратчайшее всего прошли к нашим столам и были собраны как можно позже, то есть яблоки и груши.

Яблоки ценятся, среди прочего, как источник витамина С, калия, клетчатки, пектина и антиоксидантов, защищающих от развития рака груди, легких и толстой кишки.

Они снабжают в среднем около 100 ккал на кусочек, так как на 80% состоят из воды. С другой стороны, груши являются отличным источником йода и бора, следовательно, поддерживают работу щитовидной железы и мозга.

Груши рекомендуются людям, имеющим проблемы с пищеварением. Как и яблоки, они низкокалорийны (57 ккал на 100 г) и содержат большое количество пектина, что обеспечивает ощущение сытости длительное время.

Экзотические фрукты – хорошее дополнение к зимнему меню. В это время особенно следует потянуться к цитрусовым, которые ценят как источник витамина С, который укрепляет иммунитет организма - больше всего его в помело (61 мг) и апельсинах (54 мг). Кроме того, цитрусовые являются источником клетчатки, которая поддерживает пищеварение и помогает снизить уровень вредного холестерина.

Полезны ли замороженные фрукты?

Лучший способ хранения сезонных фруктов - замораживание. В этом процессе они мало теряют питательные свойства и могут сохраняться при соответствующей температуре (ниже 18 градусов Цельсия) до полугода.

Перед замораживанием необходимо вымыть и высушить фрукты, за исключением малины и ежевики, которые не должны контактировать с водой перед замораживанием. Вы можете заморозить фрукты целиком или, например, после купажировки. Следует заранее подумать, для чего вы будете их использовать.

Готовые порции замороженной клубники или черники являются отличным основанием для зимних коктейлей, а также могут являться дополнением к завтракам или десертам. Не меньшей ценой есть и замороженные продукты, купленные в магазинах - лучше всего выбирать содержащие один вид фруктов.

Какие фрукты лучше не есть зимой?

Многие люди боятся есть фрукты не по сезону из-за пестицидов. Их наличие действительно может вызвать опасения, но тщательно вымытое изделие должно быть безопасным для здоровья.

Зимой следует отказаться от фруктов, которые едут к нам из дальних уголков мира, например, от арбузов, потому что они особенно подвержены воздействию химикатов, продлевающих срок хранения.

Также не стоит тянуться к фруктам, которые радуют глаз, но разочаровывают нас своими вкусовыми качествами, например клубникой или черникой. Они имеют мало общего с созревающими на солнце в середине лета.