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COVID-сертификат в "Дие" на ПЦР-тест: как это будет работать

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Вторник 02 ноября 2021 10:02
COVID-сертификат в "Дие" на ПЦР-тест: как это будет работать Как получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине запускают бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов на коронавирус. Такой сертификат будет действовать 72 часа и уже можно записаться на тестирование.

Об этом сообщается на официальном правительственном портале.

Министерство цифровой трансформации совместно с Минздравом и Национальной службой здравоохранения запустила тестирование новых COVID-сертификатов – на основании ПЦР-теста на коронавирус. Сгенерировать такой сертификат можно будет в приложении "Дия".

Действовать такой сертификат будет всего 72 часа – с момента выдачи результата анализа. На данный момент к системе подключено только четыре лаборатории:

  • Дила
  • Эскулаб
  • Смартлаб
  • Днепролаб

Как отмечают в Минцифре, в ближайшее время подключат и другие лаборатории.

Сгенерировать сертификат можно будет точно так же, как и сертификат о вакцинации. Приложение "Дия" нужно обновить, потом авторизоваться и зайти в пункт меню "Услуги". Нажать на пункт "COVID-сертификаты" и выбрать "Сгенерировать сертификат".

Соглашение на передачу данных из "Электронной системы здравоохранения" нужно подтвердить и данные о результатах ПЦР-теста должны подтянуться автоматически. Готовый сертификат в течение нескольких минут должен появится в перечне документов.

Записаться на регистрацию в бета-тестировании сертификатов после результата ПЦР-теста можно по этой ссылке.

Стоит отметить, что сейчас в "Дие" доступны разные сертификаты:

  • Зеленый – полный курс вакцинации, действует 12 месяцев от даты введения второй дозы.
  • Желтый – генерируется после введения одной дозы вакцины и действует 120 дней.
  • Международный - действует 12 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, как исправить ошибки при получении COVID-сертификата.

А также рассказывали о том, как проверить подлинность COVID-документов с помощью смартфона.

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