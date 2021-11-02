COVID-сертификат в "Дие" на ПЦР-тест: как это будет работать
В Украине запускают бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов на коронавирус. Такой сертификат будет действовать 72 часа и уже можно записаться на тестирование.
Об этом сообщается на официальном правительственном портале.
Министерство цифровой трансформации совместно с Минздравом и Национальной службой здравоохранения запустила тестирование новых COVID-сертификатов – на основании ПЦР-теста на коронавирус. Сгенерировать такой сертификат можно будет в приложении "Дия".
Действовать такой сертификат будет всего 72 часа – с момента выдачи результата анализа. На данный момент к системе подключено только четыре лаборатории:
- Дила
- Эскулаб
- Смартлаб
- Днепролаб
Как отмечают в Минцифре, в ближайшее время подключат и другие лаборатории.
Сгенерировать сертификат можно будет точно так же, как и сертификат о вакцинации. Приложение "Дия" нужно обновить, потом авторизоваться и зайти в пункт меню "Услуги". Нажать на пункт "COVID-сертификаты" и выбрать "Сгенерировать сертификат".
Соглашение на передачу данных из "Электронной системы здравоохранения" нужно подтвердить и данные о результатах ПЦР-теста должны подтянуться автоматически. Готовый сертификат в течение нескольких минут должен появится в перечне документов.
Записаться на регистрацию в бета-тестировании сертификатов после результата ПЦР-теста можно по этой ссылке.
Стоит отметить, что сейчас в "Дие" доступны разные сертификаты:
- Зеленый – полный курс вакцинации, действует 12 месяцев от даты введения второй дозы.
- Желтый – генерируется после введения одной дозы вакцины и действует 120 дней.
- Международный - действует 12 месяцев.
Напомним, ранее мы писали о том, как исправить ошибки при получении COVID-сертификата.
А также рассказывали о том, как проверить подлинность COVID-документов с помощью смартфона.