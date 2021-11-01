Как проверить подлинность COVID-документов с помощью смартфона

В Украине ужесточили карантинные ограничения во многих городах и областях. С 1 ноября для посещения торговых центров, магазинов, фитнес-центров, а также для проезда в транспорте нужны специальные COVID-документы.

Какие документы можно использовать и как можно легко проверить их подлинность – читайте ниже.

С 1 ноября для посещения общественных мест, транспорта, магазинов, ТРЦ и фитнес-центров нужны COVID-документы.

Какие документы подойдут

Сертификат о вакцинации – желтый или зеленый

Международный сертификат о вакцинации

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус – действует 72 часа

Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2

В ближайшее время появятся в "Дие" еще два документа – справка о выздоровлении и справка о противопоказаниях к вакцинации.

Как проверить подлинность документов

В Минцифре рассказали, как можно проверить подлинность документов у посетителей и пассажиров. Для этого нужен обычный смартфон и установленное на нем приложение "Дия".

"Рассказываем, как бизнесам и другим учреждениям проверять сертификаты своих клиентов по QR-коду. Это касается и обычных, и желтых, и распечатанных с портала", - говорится в сообщении.

Авторизоваться в приложении "Дия"

Нажать на иконку QR в правом верхнем углу экрана

Навести камеру на QR-код сертификата о вакцинации (и на телефонах, и на бумажных вариантах)

Никаких дополнительных устройств (сканеров, ридеров или другого оборудования) – не нужно.

Как проверить подлинность COVID-сертификата