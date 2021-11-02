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COVID-сертифікат в "Дії" на ПЛР-тест: як це буде працювати

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Вівторок 02 листопада 2021 10:02
COVID-сертифікат в "Дії" на ПЛР-тест: як це буде працювати Як отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні запускають бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів на коронавірус. Такий сертифікат діятиме 72 години й вже можна записатися на тестування.

Про це повідомляють на офіційному урядовому порталі.

Міністерство цифрової трансформації спільно з МОЗ та Національною службою охорони здоров'я запустила тестування нових COVID-сертифікатів - на підставі ПЛР-тесту на коронавірус. Згенерувати такий сертифікат можна буде в додатку "Дія".

Діяти такий сертифікат буде всього 72 години - з моменту видачі результату аналізу. На цей момент до системи підключено тільки чотири лабораторії:

  • Діла
  • Ескулаб
  • Смартлаб
  • Дніпролаб

Як зазначають у Мінцифрі, найближчим часом підключать і інші лабораторії.

Згенерувати сертифікат можна буде точно так же, як і сертифікат про вакцинацію. Додаток "Дія" потрібно оновити, потім авторизуватися і зайти в пункт меню "Послуги". Натиснути на пункт "COVID-сертифікати" і вибрати "Згенерувати сертифікат".

Угоду на передачу даних з "електронної системи охорони здоров'я" потрібно підтвердити й дані про результати ПЛР-тесту повинні підтягнутися автоматично. Готовий сертифікат протягом декількох хвилин повинен з'явиться в переліку документів.

Записатися на реєстрацію в бета-тестуванні сертифікатів після результату ПЛР-тесту можна по цьому посиланню.

Варто відзначити, що зараз в "Дії" доступні різні сертифікати:

  • Зелений-повний курс вакцинації, діє 12 місяців від дати введення другої дози.
  • Жовтий - генерується після введення однієї дози вакцини та діє 120 днів.
  • Міжнародний - діє 12 місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виправити помилки при отриманні COVID-сертифіката.

А також розповідали про те, як перевірити справжність COVID-документів за допомогою смартфона.

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