Как исправить ошибки при получении COVID-сертификата: самые простые способы

Во многих регионах Украины, в том числе и в Киеве, введена "красная зона" карантина. А это значит, что без предъявления COVID-документов попасть нельзя будет ни в магазин, ни в транспорт. Однако в приложении "Дия" случаются сбои из-за ошибок в документах.

Самые частые ошибки в получении сертификата вакцинации, по словам НСЗУ - из-за регистрации пациента в медицинской системе или из-за введения разных вакцин. Также встречаются ошибки из-за неправильно введенной даты вакцинации.

Внесение данных о вакцинации

Если есть ошибка на этапе внесения данных о вакцинации – название вакцины, дата вакцинации, то исправить ее можно только с помощью врача, который вносил эти данные. Нужно обратиться к семейному врачу, к врачу в пункте вакцинации, к специалисту, который проводил вакцинацию в мобильном пункт. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Внесение данных о пациенте в систему

Если ошибка была допущена на этапе внесения данных о пациенте в систему – это тоже может стать причиной того, что сертификат не сгенерируется. Такие ошибки бывают задолго до проведения вакцинации и могут коснуться даты рождения, имени, личной информации. Исправить такие ошибки может семейный врач или другой специалист, который имеет доступ к данным к электронной системе здравоохранения. Обратитесь к врачу, который регистрировал вас в единой системе и важно просто исправить ошибку, а не создавать новую запись.

Разные типы вакцин

Если вакцинация была проведена разными типами вакцин такая комбинация не была ранее утверждена в Украине, то сертификат не сгенерируется. Для того чтобы активировать сертификат, нужно одобрение Минздрава на сочетание именно этих вакцин. Сейчас в Украине разрешены такие комбинации вакцин: AstraZeneca, CoviShield, Moderna, Comirnaty (Pfizer-BioNTech) для первой дозы и Moderna или Comirnaty для второй дозы.

Нет информации в базе

Сбой может появиться из-за того, что врач еще не внес информацию о вакцинации в систему. Обычно в "Дие" появляется соответствующее уведомление о такой ошибке.