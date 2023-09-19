COVID-19 знайшли у зразках сліз пацієнтів, які не мали симптомів. Деталі шокуючого випадку

Що відомо про коронавірус і захворювання очей зараз

Внаслідок дивного інциденту у п'яти пацієнтів виявили позитивний результат на COVID-19 у зразку сліз. Однак із п'яти пацієнтів тільки в одного спостерігалися очні ознаки захворювання.

Згідно з дослідженням, у якому висвітлено цей випадок, COVID-19 може передаватися через очі. Отже, це підкреслює важливість вживання запобіжних заходів під час офтальмологічного обстеження пацієнтів з діагнозом COVID-19.

"Варто відзначити, що вірусне навантаження у зразках кон'юнктиви зазвичай нижче в порівнянні з секретами носоглотки", - повідомив доктор Канішк Сінгх.

"Незважаючи на цю невідповідність, зберігаються побоювання щодо потенційної передачі захворювання через зразки сліз, навіть якщо очевидні очні ознаки та симптоми відсутні", - додав він.

У чому полягало дослідження

Група вчених провела перехресне дослідження у Всеіндійському інституті медичних наук у Нагпурі, Індія, з лютого по червень 2021 року, включивши до нього 40 пацієнтів із позитивним результатом тесту на COVID-19 на основі назофарингеальної полімерази зворотної транскрипції у реальному часі. ланцюгова реакція (RT-PCR)

Разом із проведенням повного офтальмологічного обстеження група вчених зібрала зразки сліз протягом 48 годин після збирання зразків із носо-орофарингеальної області.

Вони надіслали зразки на аналіз за допомогою RT-PCR. Дослідники виявили, що 65% учасників мали помірну форму COVID-19, 15% - важку форму інфекції, а решту - легку форму.

Аналізи сліз у п'яти пацієнтів дали позитивний результат на COVID-19, але тільки в одного захворювання було пов'язане з очима.

Ба більше, із семи пацієнтів, у яких були симптоми хвороби очей, такі як сухість, кон'юнктивіт та набряк повік, тільки в одного було виявлено позитивний результат на COVID-19 у сльозах.

"Незважаючи на низьку поширеність вірусу, виявленого в сльозах, існує потенційний ризик передачі через очі. Ми спостерігали зразки сліз, позитивні на COVID-19, у пацієнтів з очними симптомами й без них. Тому важливо враховувати можливість передачі через очі навіть при відсутності очних проявів", - пишуть автори дослідження,