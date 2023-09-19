COVID-19 нашли в образцах слез пациентов, не имевших симптомов. Детали шокирующего случая

Что известно о коронавирусе и заболевании глаз сейчас

В результате странного инцидента у пяти пациентов обнаружили положительный результат на COVID-19 в образце слезы. Однако из пяти пациентов только у одного наблюдались глазные признаки заболевания.

Согласно исследованию, в котором освещен этот случай, COVID-19 может передаваться через глаза. Следовательно, это подчеркивает важность принятия мер предосторожности во время офтальмологического обследования пациентов с диагнозом COVID-19.

"Стоит отметить, что вирусная нагрузка в образцах конъюнктивы обычно ниже по сравнению с секретами носоглотки", - сообщил доктор Канишк Сингх.

"Несмотря на это несоответствие, сохраняются опасения относительно потенциальной передачи заболевания через образцы слез, даже если очевидные глазные признаки и симптомы отсутствуют", - добавил он.

В чем состояло исследование

Группа ученых провела перекрестное исследование во Всеиндийском институте медицинских наук в Нагпуре, Индия, с февраля по июнь 2021 года, включив в него 40 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19 на основе назофарингеальной полимеразы обратной транскрипции в реальном времени. цепная реакция (RT-PCR).

Наряду с проведением полного офтальмологического обследования группа ученых собрала образцы слез в течение 48 часов после сбора образцов из носо-орофарингеальной области.

Они отправили образцы на анализ с помощью RT-PCR. Исследователи обнаружили, что у 65% участников была умеренная форма COVID-19, у 15 процентов - тяжелая форма инфекции, а у остальных - легкая форма.

Анализы слез у пяти пациентов дали положительный результат на COVID-19, но только у одного заболевание было связано с глазами.

Более того, из семи пациентов, у которых были симптомы болезни глаз, такие сухость, конъюнктивит и отек век, только у одного был обнаружен положительный результат на COVID-19 в слезах.

"Несмотря на низкую распространенность вируса, обнаруженного в слезах, существует потенциальный риск передачи через глаза. Примечательно, что мы наблюдали образцы слез, положительные на COVID-19, у пациентов с глазными симптомами и без них. Поэтому важно учитывать возможность передачи через глаза даже при отсутствии глазных проявлений", - пишут авторы исследования,