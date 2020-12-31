COVID-19 может модифицироваться под грипп, как "испанка": генетик сделал заявление

Человечество может приспособиться к коронавирусу через несколько десятков лет, ведь некоторые вирусы становятся более безопасными.

Об этом заявил украинский биолог-генетик Александр Коляда в интервью "Буквам".

Ученый считает, что когда-нибудь коронавирус SARS-Cov-2 станет обычным ежегодным возбудителем простуды.

"Каждую зиму люди болеют ОРВИ, вызываемые вирусами. Два из них - это грипп типа А и В, остальные - давние коронавирусы, известные нам из 60-х годов прошлого века. Это вирусы, которые когда-то перекинулись на людей, сейчас циркулируют в человеческой популяции. SARS-Cov-2 пополнит список этих вирусов и станет обычным ежегодным возбудителем ОРВИ", - заявил он.

Коляда также обратил внимание на особенности коронавируса с точки зрения биологии и эволюции.

"Отличить грипп от коронавируса по влиянию на человека сложно. Есть нюансы, но я не уверен, что даже врачи смогут невооруженным глазом увидеть разницу. На молекулярном уровне разница есть, они взаимодействуют с различными рецепторами, по-разному проникают в человеческие клетки, имеют разных носителей в природе. Но клиническая картина почти не отличается", - рассказал ученый.

В качестве подобного примера он привел "испанку", которая с течением времени модифицировалась под обычный грипп, но не такой опасный для людей, как это было в начале прошлого века.

"Есть вирусы, которые не идут по этому пути - полиомиелит за многие годы не стал безопаснее. Есть вирусы, которые становятся более безопасными, но это перспектива десятков лет. Сейчас мы можем проанализировать испанский грипп, потому что прошло более 100 лет. Во время пандемии азиатского гриппа 1957-1958 годов умер 1 миллион человек и сезонный грипп ежегодно уносит до 650 тысяч жизней. Люди вошли в определенную форму взаимодействия с вирусами с точки зрения биологии и социальных процессов", - сказал генетик.

Также Коляда подчеркнул, что только относительно недавно - несколько десятков лет назад - появились инструменты, позволяющие изучать вирусы.

"Вирус - это кусок ДНК или РНК, упакованный в белковую молекулу. "Испанка" продолжалась в 1918 году. Структуру ДНК и РНК мы узнали в 1953 году. Как она работает - в 1960-70 х годах. Грамотно читать эти молекулы мы научились в 1990-х. Работать с большим количеством ДНК и РНК - в 2000 годах", - объяснил ученый.

В то же время врачи знают о бактериях гораздо больше, так как начали с ними бороться еще в 19-м веке. А вот с вирусами медики познакомились гораздо позже, и прицельных препаратов против них очень мало.

"Наибольшего успеха достигла борьба с ВИЧ. Антиретровирусная терапия - это очень большой прорыв, когда буквально за 15 лет с момента открытия вируса удалось найти очень эффективное лекарство. В это вложили огромные ресурсы", - отметил врач.

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