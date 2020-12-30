Генетик рассказал о скрытых угрозах COVID-19 для организма: поражает не только легкие

Коронавирус поражает не только легкие (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус продолжают изучать ученые со всего мира. Есть мнение, что он поражает не только легкие, но и проникает во многие ткани организма, включая кишечник, печень и половую систему. При этом он там активно размножается.

Кроме того, может произойти так, что инфекция незаметно наносит ущерб другим тканям. Об этом рассказал генетик Александр Коляда в интервью изданию "Буквы".

Он также отметил, что придет время, когда станет известно, какие еще болезни провоцирует COVID-19. Но уже известно, что инфекция оказывает влияние на психическое здоровье человека. Из-за этого может появиться депрессия, тревожные расстройства.

"Но это все наслаивается: если человека вырвать из социума и закрыть на месяц в квартире, это тоже может вызвать депрессию. Надо будет отделить эти факторы друг от друга, чтобы понимать, где биология, а где результат самоизоляции", - рассказал Коляда.

Напомним, ученые обнаружили новую разновидность коронавируса. Новый штамм коронавирусной инфекции выявили в ЮАР. Данный штамм имеет три мутации в рецептор-связывающем домене, который является фактической частью вируса, прикрепляющейся к клетке человека.

Ранее украинский биолог-генетик Александр Коляда рассказал о вакцине от коронавируса и развеял многочисленные мифы об этом лекарстве.