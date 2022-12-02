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Cкільки холодильник та морозилка можуть тримати холод без світла: названо точний час

Скільки холодильник може тримати холод без світла (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час тривалих відключень електроенергію в Україні людей цікавить, як довго протримається їжа у холодильнику та морозильній камері без електрики. Кожна побутова техніка працює по різному, але є певний темнім, коли холодильник може тримати холод без струму.

Про це повідомили на сайті американського Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Скільки техніка зберігає холод

Фахівці кажуть, що в холодильнику продукти мають зберігатись за температури 4,5 градуси або нижче. Температура у морозилці має складати максимум -17 градусів.

Важливо пам'ятати, що за правильних умов ходильна камера здатна утримувати прийнятну температуру до 4 годин, напівпорожня морозилка - до 24 годин, повна морозилка - до 48 годин.

Як "охолодити" холодильник або морозилку

Можна запастися пакетами чи пляшками із замороженою водою або сухим льодом.

У разі відключення електроенергії Їх можна буде помістити у холодильник. Це допоможе зберегти холод на триваліший час. Також важливо не відчиняти дверцята приладу взагалі.

Окрім того, експерти не рекомендує їсти їжу, яка була занадто довго у відключеному холодильнику. Необхідно будь-які підозрілі продукти відразу викидати.

Зазначимо, якщо є термометр для продуктів, то можна перевірити та викинути все, що має температуру, вищу за 5 градусів.

Додамо, що якщо потрібно продовжити життя молока, то можна прокип'ятити його з невеликою кількістю соди. Перевірити свіжість яйця можна за допомогою розчину солі. Яйця потрібно просто опустити у розчин.

Якщо яйце свіже, то воно осяде на дно, а зіпсоване випливе на поверхню.

Раніше ми повідомляли про поради, які допоможуть правильно зберігати продукти в умовах блекауту.

Також ми писали про продукти, які швидко зігріють і триматимуть тепло довго.

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