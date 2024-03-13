Сокровища утонувших кораблей: самые ценные находки, которые подняли со дна морей и океанов

Ящики полны золота и драгоценных камней - не выдумка из детских книг. Такие богатства исследователи не раз поднимали с морского дня из трюмов утонувших кораблей.

О самых больших сокровищах, которые удалось найти исследователям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Violity в Instagram.

Бату Хитам

Белитунский корабль, затонувший более 1200 лет назад, был найден только в конце 1990-х годов. Это была самая большая находка артефактов династии Тан за всю историю человечества, которую оценили в 90 миллионов долларов.

На дне моря ученые обнаружили золото, керамику, драгоценные камни и другие ценные артефакты. Эти находки приобрели власти Сингапура, которые впоследствии демонстрировали их на многочисленных выставках.

Находка с корабля Бату Хитам (фото: News.cn)

Центральная Америка

В 1857 году этот корабль перевозил в Нью-Йорк 15 тонн золота. Он утонул во время шторма и, по мнению экспертов, это стало причиной первого мирового экономического кризиса.

Корабль был найден в 1988 году, а его сокровища оценили в 150 млн долларов. Тогда почти 40 страховых организаций заявили свои права на его содержание из-за понесенных в XIX веке убытков. Позже один из слитков золота появился на аукционе, где он был продан за 8 миллионов долларов.

Святая республика

Судно в 1865 году направлялось в Новый Орлеан, но из-за шторма затонуло возле Джорджии. Корабль был найден в 2003 году. На тот момент стоимость его драгоценностей составила 180 млн. долларов.

Со дня моря подняли около 50 тысяч золотых и серебряных монет, а также множество ценных артефактов, которые сейчас экспонируют в музеях.

Исследовании остатков судна на морском дне (фото: vsviti.com.ua)

Титаник

Британский трансатлантический пароход затонул в 1912 году. Его обнаружили в 1985 году, но уже тогда стало ясно, что сам корабль не удастся поднять, потому что он разрушится.

Исследователи подняли со дна более 5 тысяч ценностей: часы, посуду, ювелирные украшения и другие предметы. Эти предметы продавали на аукционах за сумасшедшие суммы. Например, письмо, написанное на Титанике, ушло с молотка за 166 тысяч долларов, а часы стюарда - за 154 тысячи долларов.

Чайный сервиз пассажиров первого класса (фото: Интерфакс)

Дева Мария милосердна

Испанский фрегат затонул вблизи Португалии с грузом золота из американских колоний Испании в 1804 году. Место крушения обнаружили только в 2007 году. Исследователи нашли почти 17 тонн золота и серебра в испанских монетах. Стоимость клада - почти 500 миллионов долларов.

В 2012 году все ценности вернули правительству Испании.

Нуэстра Сеньора де Аточа

Испанский галеон потопил ураган в 1622 году. Он перевозил золотые и серебряные слитки общим весом более 40 тонн. А также табак, медь, оружие и драгоценности.

Место крушения обнаружили в 1985 году. Со дна подняли ценности на общую сумму 450 млн долларов. По оценке исследователей, под водой осталось еще артефактов на сумму более 500 млн. долларов.

Золотой слиток, поднятый с корабля Нуэстра Сеньора де Аточа (фото: secondusa.top)