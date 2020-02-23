Почуття провини переслідує постійно: Кейт Міддлтон зробила відверте зізнання

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон розповіла, що відчуває велику відповідальність перед дітьми

Кейт Міддлтон розповіла, чому відчуває провину перед дітьми і дала пару корисних порад батькам. Герцогиня Кембриджська поділилась почуттями під час інтерв'ю з ведучою Джованною Флетчер, передає Daily Mail.

Дружина принца Вільяма розповіла, що її часто турбує почуття провини за свої дії або слова. Вона вважає, що емоційне благополуччя матері безпосередньо позначається на дитині, однак цю істину вона зрозуміла не відразу.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Так, безумовно, я весь час борюся з почуттям материнської провини. Я думаю, що матері, які стверджують, що не відчувають її, насправді просто брешуть. Це почуття починає переслідувати з того самого моменту, як тільки у вас з'являється дитина. Також відчуваю величезну відповідальність. Я так багато дізналася за останні кілька років, що зараз точно робила б усе по-іншому, навіть під час своїх вагітностей", - зізналася Міддлтон.

Герцогиня впевнена, що своїм дітям важливо давати максимум уваги, не забувати про їх бажаннях, а також влаштовувати спільні походи у парк, щоб було потім що згадати.

"Як батьки, ми завжди повинні пам'ятати, що, незважаючи на всі складності, наші діти на все життя запам'ятовують саме такі найпростіші моменти. Я намагаюся ніколи про це не забувати", – поділилася вона.

Міддлтон вважає, що діти не повинні перебувати у стресі, навіть якщо в сім'ї якісь проблеми. Важливо відпускати негатив і навчитися створювати якомога більше позитивних моментів.