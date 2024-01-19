"Чувак, набереш". Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки

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В ефірі "Він вона шоу" інфлюенсер зізанався, що перегорів до Анни через свій психічний розлад.

За словами бізнесмена, дружина усіляко намагалася допомогти витягнути його з цього стану, і в результаті втратила себе.

Анна Трінчер і Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Аня повністю всю себе вклала в те, щоб відновити мене, і забула про себе. Тобто частково втратила себе. Зараз я вже бачу, що через місяць після того, як ми розійшлися, вона починає заново себе знаходити", - прокоментував блогер.

Також Волошин додав, що зараз його колишня стає тією дівчиною, якій він робив пропозицію, і в нього знову з'являються почуття до неї.

Трінчер у свою чергу не стала зволікати з коментарем з цього приводу.

Так, вона заявила, що якщо виникають такі обставини, через які потрібно стати підтримкою для коханої людини, і десь жертвувати собою, - це має підсилювати стосунки, а не навпаки - відштовхувати від себе.

Анна Трінчер відповіла на слова колишнього (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Допомогти коханому чоловіку будь-якою ціною, каже виконавиця, це було її свідоме рішення.

"Але як я повинна була поступити по-іншому? Сказати: ну все, чувак, набереш, як закінчиш депресувати", - написала співачка.

Втім, знаменитість не приховує: якби ситуація повторилася, вона б вчинила так само, "бо у цьому і є сенс кохання і духовного партнерства".

Анна Трінчер відповіла на слова колишнього (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Тепер я дуже обачна до чоловіків. Я дивлюсь на їх вчинки і слухаю їх життєві цінності. Перестаю романтизувати їх", - зазначила зірка.

Нагадаємо, раніше ексчоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно. Також він відповів, чи готовий до нових стосунків.