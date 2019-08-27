Чуть не родила в машине: в Киеве патрульные помогли роженице быстро доехать в больницу

В пятницу, 23 августа, киевские патрульные ехали в пробках по проспекту Правды в направлении управления для пересменки, и вдруг заметили, что впереди из машины выбежала женщина и начала бежать к ним. Она сказала, что ее дочь рожает и патрульные соповодили ее в роддом. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Полицейские сразу же помчались в направлении роддома, который находится на улице Предславинской, а за их машиной ехала женщина со своей рожающей дочерью.

Патрульные в Киеве помогли роженице добраться до роддома (видео: YouTube/Патрульна поліція Києва)

Правоохранители отметили, что дорога в роддом заняла ровно 11 минут. При этом, судя по интенсивности движения, это в пять раз быстрее, чем если бы женщина с дочерью ехали самостоятельно. Но все обошлось, и они успели.

"В любой ситуации помните: вы не одни. Мы рядом и готовы прийти вам на помощь", - говорится в сообщении патрульной полиции.

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