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Под Херсоном девушку на километр затянуло в море: видео спасения

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 07:42
Под Херсоном девушку на километр затянуло в море: видео спасения
Спасатели обнаружили в море девушку на надувном матрасе (иллюстративное фото: pixabay.com)

Девушка на надувном матрасе почти выбилась из сил, когда пыталась грести к берегу

В Херсонской области в Геническом районе произошло ЧП с 26-летней девушкой, которую затянуло вглубь моря на надувном матрасе. Об этом сообщает полиция Херсонской области на своей странице в Facebook.

По словам правоохранителей, девушку отнесло от побережья Азовского моря примерно на километр. Она пыталась грести и звала на помощь. Когда ее достала водная полиция она почти выбилась из сил.

Ее обнаружили на воде напротив села Геническая Горка. Полицейские увидели на горизонте надувной матрас, который унесло волнами от берега. Когда правоохранители отправились в сторону матраса, то услышали, что девушка просит о помощи.

Спасатели обнаружили в море девушку на надувном матрасе (видео: facebook.com/khersonpolice.official)

Начальник отделения полиции в порту "Херсон" Максим Жарков сообщил, что девушка изо всех сил старалась грести в сторону пляжа, но волны ее относили все дальше вглубь моря.

Полицейские подняли девушку на борт служебного катера и вернули на берег. Она искренне от всей души поблагодарила их за помощь.

Напомним, что в Днепре военный спас жизнь молодой девушке, у которой произошел приступ эпилепсии. Девушка работала кассиром в одном из супермаркетов и инцидент с ней произошел прямо на рабочем месте.

Ранее сообщалось о том, что в Житомире 15-летний школьник-герой вытащил двух детей из реки. Подросток не раздумывал ни секунды перед прыжком в воду.

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