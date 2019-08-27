Мало не народила в машині: у Києві патрульні допомогли породіллі швидко доїхати до лікарні

У п'ятницю, 23 серпня, київські патрульні їхали в пробках по проспекту Правди в напрямку управління для перезмінки, і раптом помітили, що попереду їх з машини вибігла жінка і почала бігти до них. Вона сказала, що її дочка народжує і патрульні соповодили її до пологового будинку. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Поліцейські відразу ж помчали у напрямку пологового будинку, який знаходиться на вулиці Предславинській, а за їх машиною їхала жінка зі своєю дочкою.

Патрульні в Києві допомогли породіллі дістатися до пологового будинку (відео: YouTube/Патрульна поліція Києва)

Правоохоронці зазначили, що дорога в пологовий будинок зайняла рівно 11 хвилин. При цьому, судячи з інтенсивності руху, це в п'ять разів швидше, ніж якщо б жінка з дочкою їхали самостійно. Але все обійшлося, і вони встигли.

"У будь-якій ситуації пам'ятайте: ви не одні. Ми поруч і готові прийти вам на допомогу", - йдеться в повідомленні патрульної поліції.

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