UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чудова закуска з кабачків за пів години. Блогер поділилась дуже смачним рецептом (відео)

Як приготувати кабачкові вафлі (колаж: Styler)
Автор: Styler

Кабачки зараз уже у доступній ціні, тому можна експериментувати із новими стравами із них. Чудовою літньою закускою, яка до того ще й дієтична, є кабачкові вафлі.

Оригінальним рецептом поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Кабачкові вафлі

"У сезон кабачків варто приготувати кабачкові вафлі. Це прекрасна дієтична страва і чудова смачна закуска", - каже кулінар.

Приготування займає не більше пів години часу.

Інгредієнти на 8-10 вафель:

  • 500 г кабачка (2 невеликих)
  • 100 г твердого сиру
  • 1 яйце
  • 5 ст. л борошна
  • 1 ч. л розпушувача
  • 1 ст. л олії
  • 1 зубчик часнику або 1/3 ч. л сухого часнику
  • сіль, перець, кріп, зелена цибуля

Спосіб приготування

Кабачок натріть на середній терці, посоліть ~ 1/2 ч. л і залиште на 10 хв. Кабачок відтисніть від зайвої вологи, додайте яйце, натертий сир, борошно, розпушувач, перемішайте і додайте нарізану зелень.

1 вафелька - 1 ст. л тіста. Смажте на розігрітій вафельниці до золотистості. По часу випікання - орієнтуйтесь по вашій вафельниці. Подавайте вафлі зі сметанкою.

Смачного!

Раніше ми розповідали про те, як приготувати найсмачнішу і найпростішу закуску з кабачка.

Читайте також про те, як консервувати кабачки за "технологією" Клопотенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепикабачки