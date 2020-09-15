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Чудом обошлось без жертв: что происходит в Чабанах после взрыва газопровода (фото)

Автор: Светлана Мащенко

Взрыв газа в Чабанах под Киевом слышали в ближайших населенных пунктах

В Чабанах под Киевом произошел мощнейший взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. На фото и видео показали, что там происходит сейчас и рассказали, опасна ли ситуация для людей.

Так, председатель Чабановского поселкового совета Александр Киризлиев говорит, что местные жители были сильно напуганы взрывом, но угрозы для людей нет. Об этом он сообщил в эфире "Apostrophe TV".

Чиновник подтвердил, что взрыв случился из-за разгерметизации газового трубопровода высокого давления.

"Слава Богу, все обошлось", - отметил Киризлиев и добавил, что электроснабжение уже налажено в ближайших селах.

Кроме того, в одном из интервью Киризлиев добавил, что взрыв был похож на звук реактивного двигателя. И он был настолько сильный, что слышали его во всех населенных пунктах возле Чабанов.

Что происходит в Чабанах после взрыва газа (видео: YouTube/Apostrophe TV)

На фото, которые опубликовал в Facebook Антон Геращенко, видно, что на месте ЧП образовалась огромная яма.

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Замминистра внутренних дел рассказал также, что авария случилась на газопроводе диаметром 1020 миллиметров. По нему под давлением в 50 атмосфер каждую минуту прокачивались тысячи кубометров газа.

А то, что все обошлось без возгорания и взрыва газовоздушной смеси - настоящее чудо. Ведь после взрыва последовал звуковой сигнал потока газа. Аварийные службы отреагировали оперативно, уже в течение 10 минут локализовали это место и идущие к нему автодороги. В ближайших населенных пунктах отключили электроснабжение.

В Чабанах произошел взрыв газопровода (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Геращенко также напомнил, про страшную трагедию в Сибири в 1989 года, когда из-за взрыва газопровода по официальным данным 575 человек погибли, более 600 получили увечья. Только детей среди погибших был - 181 человек. Случилось это, потому что во время взрыва рядом проезжал поезд.

Напомним, что в ночь на 15 сентября в Чабанах прогремел мощный взрыв. После этого люди слышали сильный шум.

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