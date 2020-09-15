ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Киевом масштабно взорвался газопровод: очевидцы озвучивают свои версии (видео)

Киев, Вторник 15 сентября 2020 08:35
Под Киевом масштабно взорвался газопровод: очевидцы озвучивают свои версии (видео)
Под Киевом взорвался газопровод (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Жители Васильковского района рассказали о произошедшем взрыве

В Чабанах прогремел взрыв в ночь на 15 сентября. Произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. На данный момент установлена заглушка и выход газа прекращен. Очевидцы ЧП рассказали свои версии произошедшего. Люди считают, что ни о какой диверсии не может идти речь, это аварийная ситуация.

Отметим, что сам взрыв газопровода произошел возле села Иванковичи, где раньше жил президент Владимир Зеленский. После аварии в сети начали придавать событию политический окрас.

"Я слышала шум, а потом начался такой звук, как будто выдавливается воздух. Я поняла, скорее всего произошло что-то аварийное, а не диверсионное", - рассказала местная жительница Pavlovsky News.

По словам женщины, запаха после взрыва не было, так как это не тот газ, который мы привыкли ощущать на кухне. Также местная жительница отметила, что в доме у них сейчас свет есть.

Стоит отметить, что жертв и пострадавших в аварии нет.

Женщина рассказала о взрыве в Чабанах

Причиной ЧП называют поломку газовой трубы.

Ранее в Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа, есть погибший и пострадавший.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Взрыв
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь