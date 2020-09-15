Дивом обійшлося без жертв: що відбувається у Чабанах після вибуху газопроводу (фото)

У Чабанах під Києвом стався потужний вибух на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. На фото і відео показали, що там відбувається зараз і розповіли, чи небезпечна ситуація для людей.

Так, голова Чабанівської селищної ради Олександр Киризлієв каже, що місцеві жителі були сильно налякані вибухом, але загрози для людей немає. Про це він повідомив в ефірі "Apostrophe TV".

Чиновник підтвердив, що вибух стався через розгерметизацію газового трубопроводу високого тиску.

"Слава Богу, все обійшлося", - зазначив Киризлієв і додав, що електропостачання вже налагоджено в найближчих селах.

Крім того, в одному з інтерв'ю Киризлієв додав, що вибух був схожий на звук реактивного двигуна. І він був настільки сильний, що його чули у всіх населених пунктах біля Чабанів.

Що відбувається в Чабанах після вибуху газу (відео: YouTube/Apostrophe TV)

На фото, які опублікував у Facebook Антон Геращенко, видно, що на місці НП утворилася величезна яма.

Заступник міністра внутрішніх справ розповів також, що аварія трапилася на газопроводі діаметром 1020 міліметрів. З нього під тиском 50 атмосфер кожну хвилину прокачувалися тисячі кубометрів газу.

А те, що все обійшлося без спалаху і вибуху газоповітряної суміші - справжнє диво. Адже після вибуху пішов звуковий сигнал потоку газу. Аварійні служби відреагували оперативно, протягом 10 хвилин локалізували це місце і найближчі автодороги. У населених пунктах поблизу вимкнули електропостачання.

В Чабанах стався вибух газопроводу (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Геращенко також нагадав, про страшну трагедію в Сибіру 1989 року, коли через вибух газопроводу за офіційними даними 575 осіб загинули, більше 600 отримали каліцтва. Тільки дітей серед загиблих було - 181. Сталося це тому, що під час вибуху поряд проїжджав поїзд.

Нагадаємо, що в ніч на 15 вересня у Чабанах прогримів потужний вибух. Після цього люди чули сильний шум.