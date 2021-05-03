Чудеса маркетинга: на курорте Египта появились свои "АТБ" и "Сильпо"

На курорте Египта Шарм-эль-Шейх предприимчивые торговцы решили попробовать новый способ привлечь в свои магазинчики покупателей. Они разместили на своих торговых точках огромные вывески с логотипами известных украинских супермаркетов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Анна Романова.

"Нет, ну я понимаю, что египтяне идут на любые ухищрения, чтобы заманить украинского туриста. Но почитайте эти "рекламные" слоганы, сопровождающих копии укр торговых марок. Кто и в каком состоянии их составлял? Хотя последнее фото со стихотворением о траве все ставит на свои места!" - подписала фото автор поста.

Отметим, что на вывесках гордо красуются логотипы таких магазинов, как "АТБ", "Rozetka", "Эпицентр", "Сильпо", "Novus".

В Египте происходят чудеса маркетинга (фото: facebook.com/anna.romanova.212121)

В комментариях украинцы отреагировали на такие "чудеса" в Египте.