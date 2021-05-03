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Чудеса маркетинга: на курорте Египта появились свои "АТБ" и "Сильпо"

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 12:27
Чудеса маркетинга: на курорте Египта появились свои "АТБ" и "Сильпо" В Египте торговцы используют безжалостный маркетинг (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На курорте Египта Шарм-эль-Шейх предприимчивые торговцы решили попробовать новый способ привлечь в свои магазинчики покупателей. Они разместили на своих торговых точках огромные вывески с логотипами известных украинских супермаркетов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Анна Романова.

"Нет, ну я понимаю, что египтяне идут на любые ухищрения, чтобы заманить украинского туриста. Но почитайте эти "рекламные" слоганы, сопровождающих копии укр торговых марок. Кто и в каком состоянии их составлял? Хотя последнее фото со стихотворением о траве все ставит на свои места!" - подписала фото автор поста.

Отметим, что на вывесках гордо красуются логотипы таких магазинов, как "АТБ", "Rozetka", "Эпицентр", "Сильпо", "Novus".

Чудеса маркетинга: на курорте Египта появились свои &quot;АТБ&quot; и &quot;Сильпо&quot;Чудеса маркетинга: на курорте Египта появились свои &quot;АТБ&quot; и &quot;Сильпо&quot;Чудеса маркетинга: на курорте Египта появились свои &quot;АТБ&quot; и &quot;Сильпо&quot;Чудеса маркетинга: на курорте Египта появились свои &quot;АТБ&quot; и &quot;Сильпо&quot;Чудеса маркетинга: на курорте Египта появились свои &quot;АТБ&quot; и &quot;Сильпо&quot;Чудеса маркетинга: на курорте Египта появились свои &quot;АТБ&quot; и &quot;Сильпо&quot;Чудеса маркетинга: на курорте Египта появились свои &quot;АТБ&quot; и &quot;Сильпо&quot;В Египте происходят чудеса маркетинга (фото: facebook.com/anna.romanova.212121)

В комментариях украинцы отреагировали на такие "чудеса" в Египте.

  • Это очень смешно.
  • С другой стороны не каждому туристу удастся запомнить название магазина Ашрафа Абделя Мохсена, а вот то что он купил чудесный чемодан с огромной скидкой в АТБ у Абдуллы он запомнит и соседям расскажет и те ее запросто найдут.
  • Країна з розвиненою туристичною інфраструктурою. Можуть навіть пальоні екскурсії дозволити собі.
  • Жесть...але думаю багатьом туристам, які люблять Єгипет це сподобається.

Как мы писали ранее, в Египте готовят новую туристическую локацию.

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