Чудеса маркетингу: на курорті Єгипту з'явилися свої "АТБ" і "Сільпо"
На курорті Єгипту Шарм-ель-Шейх заповзятливі торговці вирішили спробувати новий спосіб залучити у свої магазинчики покупців. Вони розмістили на своїх торгових точках величезні вивіски із логотипами відомих українських супермаркетів.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Анна Романова.
"Ні, ну я розумію, що єгиптяни йдуть на будь-які хитрощі, щоб заманити українського туриста. Але почитайте ці "рекламні" слогани, які супроводжують копії українських торгових марок. Хто і в якому стані їх складав? Хоча останнє фото з віршем про траву все ставить на свої місця!"- підписала фото автор поста.
Відзначимо, що на вивісках гордо красуються логотипи таких магазинів, як "АТБ", "Rozetka", "Епіцентр", "Сільпо", "Novus".
У Єгипті відбуваються чудеса маркетингу (фото: facebook.com/anna.romanova.212121)
У коментарях українці відреагували на такі "чудеса" в Єгипті.
- Це дуже смішно.
- З іншого боку не кожному туристу вдасться запам'ятати назву магазину Ашрафа Абделя Мохсена, а ось те що він купив чудовий чемодан з величезною знижкою в АТБ у Абдулли він запам'ятає і сусідам розповість і ті її запросто знайдуть.
- Країна з розвиненою туристичною інфраструктурою. Можуть навіть пальоні екскурсії дозволити собі.
- Жерсть...але думаю багатьом туристам, які люблять Єгипет це сподобається.
Як ми писали раніше, у Єгипті готують нову туристичну локацію.