ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чудеса маркетингу: на курорті Єгипту з'явилися свої "АТБ" і "Сільпо"

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 12:27
Чудеса маркетингу: на курорті Єгипту з'явилися свої "АТБ" і "Сільпо" У Єгипті торговці використовують безжальний маркетинг (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На курорті Єгипту Шарм-ель-Шейх заповзятливі торговці вирішили спробувати новий спосіб залучити у свої магазинчики покупців. Вони розмістили на своїх торгових точках величезні вивіски із логотипами відомих українських супермаркетів.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Анна Романова.

"Ні, ну я розумію, що єгиптяни йдуть на будь-які хитрощі, щоб заманити українського туриста. Але почитайте ці "рекламні" слогани, які супроводжують копії українських торгових марок. Хто і в якому стані їх складав? Хоча останнє фото з віршем про траву все ставить на свої місця!"- підписала фото автор поста.

Відзначимо, що на вивісках гордо красуються логотипи таких магазинів, як "АТБ", "Rozetka", "Епіцентр", "Сільпо", "Novus".

Чудеса маркетингу: на курорті Єгипту з'явилися свої &quot;АТБ&quot; і &quot;Сільпо&quot;Чудеса маркетингу: на курорті Єгипту з'явилися свої &quot;АТБ&quot; і &quot;Сільпо&quot;Чудеса маркетингу: на курорті Єгипту з'явилися свої &quot;АТБ&quot; і &quot;Сільпо&quot;Чудеса маркетингу: на курорті Єгипту з'явилися свої &quot;АТБ&quot; і &quot;Сільпо&quot;Чудеса маркетингу: на курорті Єгипту з'явилися свої &quot;АТБ&quot; і &quot;Сільпо&quot;Чудеса маркетингу: на курорті Єгипту з'явилися свої &quot;АТБ&quot; і &quot;Сільпо&quot;Чудеса маркетингу: на курорті Єгипту з'явилися свої &quot;АТБ&quot; і &quot;Сільпо&quot;У Єгипті відбуваються чудеса маркетингу (фото: facebook.com/anna.romanova.212121)

У коментарях українці відреагували на такі "чудеса" в Єгипті.

  • Це дуже смішно.
  • З іншого боку не кожному туристу вдасться запам'ятати назву магазину Ашрафа Абделя Мохсена, а ось те що він купив чудовий чемодан з величезною знижкою в АТБ у Абдулли він запам'ятає і сусідам розповість і ті її запросто знайдуть.
  • Країна з розвиненою туристичною інфраструктурою. Можуть навіть пальоні екскурсії дозволити собі.
  • Жерсть...але думаю багатьом туристам, які люблять Єгипет це сподобається.

Як ми писали раніше, у Єгипті готують нову туристичну локацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Єгипет
LITE
Абсолютне щастя: Горбунов зворушив ніжністю з вагітною Осадчою в купальнику
Абсолютне щастя: Горбунов зворушив ніжністю з вагітною Осадчою в купальнику