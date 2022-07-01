UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Чтобы ядерную бомбу на Россию запустили": дети в Конотопе устроили блокпост и собирают на ВСУ

Коллаж РБК-Украина: дети в Конотопе собирают на ВСУ деньги
Автор: Светлана Мащенко

Активист из Конотопа показал мальчишек, которые устроили импровизированный блокпост на дороге и кроме проверки "на паляницю" собирают деньги на ВСУ.

Видео выложил Андрей Франчук в Facebook.

Он остановился на этом блокпосту и прошел контроль, сказав правильно слова "паляниця" и "Укрзалізниця".

Блокпост находится в микрорайоне "35 квартал". У ребят есть даже блокнот, куда они записывают номера авто, что останавливаются.

На вопрос, куда они потратят деньги, ребята ответили, что "собирают на Байрактар", а один из маленьких защитников, сказал, что отдадут военным деньги, чтобы они "запустили ядерную бомбу на Россию" и "Путина кердыкнули".

Украинцы в комментариях поддержали маленьких защитников:

  • Разве можно нас победить. Никогда. Слава Украине. Слава нации, смерть врагам.
  • Какие мальчики молодцы.
  • С детства знают, что делать, по их возможности как помогать ВСУ.

Ранее мы писали, как дети на "блокпосту" в Хмельницкой области обороняют родное село.

Также показали видео, как слепой мальчик, чудом выживший во время спасения из Ирпеня, спел "Ой, у лузі червона калина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины