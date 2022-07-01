"Чтобы ядерную бомбу на Россию запустили": дети в Конотопе устроили блокпост и собирают на ВСУ

Он остановился на этом блокпосту и прошел контроль, сказав правильно слова "паляниця" и "Укрзалізниця".

Блокпост находится в микрорайоне "35 квартал". У ребят есть даже блокнот, куда они записывают номера авто, что останавливаются.

На вопрос, куда они потратят деньги, ребята ответили, что "собирают на Байрактар", а один из маленьких защитников, сказал, что отдадут военным деньги, чтобы они "запустили ядерную бомбу на Россию" и "Путина кердыкнули".

Украинцы в комментариях поддержали маленьких защитников: