А что, так можно было? Как устроено школьное образование в Британии

Английский

По словам женщины, это общий урок, который не поделен на язык и литературу. В частности, школьники язык изучают, изучая литературу.

"Сейчас на очереди Викторианская эпоха, будут читать "Доктор Джекил и мистер Хайд", - говорится в сообщении.

География

В Великобритании в школах дети на уроке географии изучают туризм.

"Берут страну, изучают достопримечательности, смотрят фильмы об этой стране, заодно обсуждают, что там с экономикой, какие отрасли у них самые большие (а не те сногсшибательные абзацы из учебников экономической географии, которые мы зазубривали, и я ни одной буквы не помню из того, например)", - рассказала Екатерина.

Отмечается, что вчера дети изучали "темный туризм" и смотрели фильм о Чернобыле.

Информатика

Журналистка рассказала, что вместо бумажного учебника с подробным описанием клавиатуры, дети на уроке пишут сайты.

"А что, так можно было? Вместо бумажного учебника с подробным описанием клавиатуры и мышки здесь пишут сайты. Я немалые деньги в Украине платила за то, чтобы сын ходил на дополнительное программирование и учился это делать. А здесь это делают на информатике. Что логично, правда?", - написала она.

Наука

На этом уроке сочетают биологию, химию и физику. Также постоянно проводятся опыты.

"Возможно, я бы и не ненавидела все это лютой ненавистью, если бы мне в свое время сразу показывали, как именно я это использую в жизни", - отметила она.

История

Дети в Великобритании на уроке истории изучают все не в датах и битвах, а в процессах.

"Приходит он тут из школы и аж визжит от восторга. Они изучают 20 век. Вторую мировую. Причем не в датах и битвах, а в процессах. Просто в яблочко! То же, что ему интересно", - говорится в сообщении.

Дизайн и технологии

Здесь программа разделена во времени в течение года на различные отрасли. В частности, от приготовления пищи и пошива и до деревообрабатывающих небольших станков. Кроме того, парни и девушки ходят вместе на предмет.

Основы здоровья

На таком уроке детей учат общежизненным вопросам: от здорового питания до особенностей отношений.

"В прошлый раз пришел, рассказывал, что говорили о том, "как подкатить, если тебе кто-то нравится". Ну может тема и как-то по-другому звучала, но само по себе очень помогает это все, мне кажется", - написала Городничая.

Физкультура

Из каждого вида спорта - свой учитель. На уроке дети играют в игры. Также девушки и парни занимаются отдельно.

Математика

Здесь преподавание предмета такое же, как и в украинских школах.

Валийская

По словам Екатерины, ее сын скачал приложение та сидит изучает язык, потому что интересно.

В Великобритании дети будут учиться в школах до 20 июля.

Расписание составлено на две недели и меняется по очереди.

Начинаются уроки в 9 утра. Продолжительность одного урока - час. Перерывы длятся по 5 минут. Также еще есть два больших перерыва на два приема пищи (20 и 30 минут). Заканчиваются уроки в 15.00.