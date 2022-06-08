А що, так можна було? Як влаштована шкільна освіта в Британії

Англійська

За словами жінки, це загальний урок, який не поділений на мову і літературу. Зокрема, школярі мову вивчають, вивчаючи літературу.

"Зараз на черзі Вікторіанська епоха, читатимуть "Доктор Джекіл і містер Хайд", - йдеться у повідомленні.

Географія

У Великобританії у школах діти на уроці географії вивчають туризм.

"Беруть країну, вивчають визначні місця, дивляться фільми про цю країну, заразом обговорюють, що там з економікою, які галузі в них найбільші (а не оті карколомні абзаци з підручників економічної географії, які ми зазубрювали, і я жодної букви не пам'ятаю з того, наприклад)", - розповіла Катерина.

Зазначається, що вчора діти вивчали "темний туризм" та дивились фільм про Чорнобиль.

Інформатика

Журналістка розповіла, що замість паперового підручника з докладним описом клавіатури, діти на уроці пишуть сайти.

"А що, так можна було? Замість паперового підручника з докладним описом клавіатури та мишки тут пишуть сайти. Я чималі гроші в Україні платила за те, щоб син ходив на додаткове програмування і вчився це робити. А тут це роблять на інформатиці. Що логічно, правда?", - написала вона.

Наука

На цьому уроці поєднують біологію, хімію та фізику. Також постійно проводяться досліди.

"Можливо, я б і не ненавиділа все це лютою ненавистю, якби мені свого часу зразу показували, як саме я це використовую в житті", - зазначила вона.

Історія

Діти у Великобританії на уроці історії вивчають все не в датах і битвах, а в процесах.

"Приходить він тут зі школи і аж верещить від захвату. Вони вивчають 20 століття. Другу світову. При чому не в датах і битвах, а в процесах. Просто у яблучко! Те саме, що йому цікаво", - йдеться у повідомленні.

Дизайн і технології

Тут програма поділена в часі впродовж року на різні галузі. Зокрема, від приготування їжі та пошиття та до деревообробних невеличких станків. Окрім того, хлопці та дівчата ходять разом на предмет.

Основи здоров'я

На такому уроці дітей вчать загальножиттєвих питань: від здорового харчування до особливостей стосунків.

"Минулого разу прийшов, розповідав, що говорили про те, "як підкотити, якщо тобі хтось подобається". Ну може тема і якось по-іншому звучала, але само по собі дуже помічне оце все, мені здається", - написала Городнича.

Фізкультура

З кожного виду спорту - свій вчитель. На уроці діти грають в ігри. Також дівчата і хлопці займаються окремо.

Математика

Тут викладання предмета таке ж, як і в українських школах.

Валійська

За словами Катерини, її син скачав додаток та сидить вивчає мову, тому що цікаво.

У Великобританії діти вчитимуться у школах до 20 липня.

Розклад складений на два тижні та змінюється по черзі.

Починаються уроки о 9 ранку. Тривалість одного уроку - година. Перерви тривають по 5 хвилин. Також ще є дві великі перерви на два прийоми їжі (20 і 30 хвилин). Закінчуються уроки о 15.00.